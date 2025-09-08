Reprodução/ Youtube - Casa Branca Trump faz anúnico sobre Comando Espacial dos EUA

Em um discurso no Museu da Bíblia, em Washington, o presidente dos Estados Unido s, Donald Trump , anunciou que o Departamento de Educação irá publicar novas diretrizes para proteger o direito de oração em escolas públicas. A declaração foi feita durante um encontro da Comissão de Liberdade Religiosa do Departamento de Justiça. As informações são da CBS News.

“Tenho a satisfação de anunciar que, em breve, o Departamento de Educação emitirá novas orientações garantindo o direito de oração em nossas escolas públicas, com proteção total” , afirmou Trump, arrancando aplausos e gritos de apoio da plateia.

Apesar do anúncio, o presidente não detalhou quais seriam exatamente as novas medidas. O pronunciamento integrou um discurso voltado à defesa da liberdade religiosa e à proteção dos interesses de conservadores cristãos. Trump criticou o que chamou de “doutrinação com propaganda antirreligiosa” e disse ser “ridículo” que estudantes sejam punidos por suas crenças.

O republicano citou o caso de Hannah Allen, presente na cerimônia. Em 2018, enquanto estudava na Honey Grove Middle School, no Texas, Allen teria sido impedida de orar no refeitório por uma colega ferida. Segundo o First Liberty Institute, que a representou no processo, a escola obrigou os alunos a rezarem atrás de uma cortina, no ginásio vazio ou do lado de fora. Após pressão de grupos religiosos, a direção voltou atrás.

“Eu sei o que você passou”, disse Trump, dirigindo-se à jovem.





Durante o discurso, o presidente também reforçou propostas de créditos fiscais para bolsas escolares e voltou a defender a exclusão de estudantes transgêneros do esporte. Para ele, há uma ligação direta entre fé e prosperidade nacional:

“Quando a fé enfraquece, o país parece enfraquecer. Quando a fé se fortalece, como está acontecendo agora, coisas boas acontecem para nossa nação”, afirmou.

Ao final, Trump anunciou a doação de sua Bíblia da família Trump, presente de sua mãe e utilizada em suas duas cerimônias de posse, para o acervo do Museu da Bíblia.