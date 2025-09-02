Reprodução/Pixabay Dois meteoros gigantes devem passar próximo da Terra essa semana.

A Nasa alertou que dois asteroides gigantes devem passar perto da Terra nesta quarta-feira (03). As informações são do New York Post.

O primeiro, batizado de 2025 QV5, mede cerca de 11 metros - o tamanho de um ônibus pequeno - deve se aproximar da Terra na quarta à noite, a aproximadamente 500 mil milhas do planeta, o dobro da distância até a Lua.

O asteroide viajará a mais de 22.300 km/h, segundo informações do Asteroid Watch do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA. Ele também não deve chegar tão próximo à Terra novamente nos próximos 100 anos.

O 2025 QV5 orbita o sol a cada 359,4 dias, durante os quais ele flutua entre as órbitas da Terra e de Vênus, enquanto é puxado entre os dois planetas.

Devido a essa trajetória incomum, é improvável que o asteroide atinja a Terra, e mesmo se o fizesse, não causaria grandes danos.

Apesar de sua proximidade com nosso planeta, ele é pequeno demais para ser classificado como "potencialmente perigoso" , o que é definido pela NASA como Objetos Próximos da Terra (NEOs), que passam a menos de 30 milhões de milhas da e que medem mais de 140 metros de diâmetro.





A maior parte do 2025 QV5 deve se desintegrar na atmosfera caso entre em contato com o planeta.

Já o segundo asteroide foi batizado de 2025 QD8 e deve passar a cerca de 136 mil milhas da Terra - aproximadamente 57% da distância entre a Terra e a Lua - às 10h57 da desta quarta-feira (03). Ele tem cerca de 22 metros de diâmetro, equivalente ao tamanho de um avião.

O asteroide viajará a cerca de 46.000 km/h, segundo o Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) da NASA. Apesar do tamanho e da velocidade, o asteroide não representa perigo para o planeta.