Reprodução/Vatican News Papa Leão XIV em sua missa inaugural

O Papa Leão XIV completou os primeiros 100 dias à frente da Igreja Católica na última semana. Nesse período, o pontífice norte-americano tem atuado em defesa da paz, da justiça social e da retomada do caráter missionário da Igreja.

Desde sua eleição em 8 de maio, após a morte do Papa Francisco, Leão XIV adotou uma postura mais discreta e serena. Diferentemente do antecessor, que batia de frente em temas polêmicos da Igreja, como o acolhimento a homossexuais, Leão XIV tem evitado essas discussões e concentrado sua mensagem nos apelos pela paz e no Evangelho.

Confira, a seguir, as características mais marcantes dos primeiros 100 dias do pontificado de Leão XIV.

Apelos pela Paz e o fim da fome

Desde os primeiros dias de seu pontificado, Leão XIV se manifesta em defesa das populações afetadas pelas guerras. No fim de julho, ele apelou pelo respeito ao Direito Internacional Humanitário e à proteção de civis, tanto da parte de Israel quanto da parte do Hamas.

Na Ucrânia, Leão XIV ofereceu novamente o Vaticano como espaço para negociações de paz e manteve proximidade com Kiev. Em audiência com o presidente Volodymyr Zelensky, destacou a "necessidade urgente de uma paz justa e duradoura". Na última semana, reforçou seu pedido pelo fim da guerra, que já ultrapassou três anos.

O pontífice também tem sido ativo na denúncia contra a desigualdade. Em discurso à FAO, em Roma, chamou a fome de "tragédia persistente e vergonhosa" e condenou a escassez de alimentos como instrumento de guerra. Além disso, associou as mudanças climáticas ao aumento da pobreza e tem defendido modelos de desenvolvimento baseados em ecologia integral.

Igreja missionária

Missionário agostiniano, Leão XIV viveu mais de uma década no Peru, onde atuou em defesa dos direitos humanos. Essa experiência tem muita influência no seu pontificado, no qual defende uma Igreja em saída, voltada à caridade, à justiça social e à evangelização.

Nos bastidores, o Papa tem dado continuidade às reformas iniciadas nos últimos anos, com destaque para a sinodalidade: um modelo de Igreja mais participativa, que busca ouvir para além dos sacerdotes antes de tomar decisões. A ideia é que as comunidades também façam parte desse processo e ajudem a tornar a instituição menos hierárquica e mais próxima dos fiéis. Em seus discursos, ele insiste que a missão da Igreja é "ser fermento de unidade e reconciliação no mundo".

"Agradeço muito", diz Papa Leão XIV



Ao comentar seus 100 primeiros dias de pontificado, Leão XIV descreveu a experiência como uma "benção de Deus".

"Eu recebo muito, acredito profundamente nas graças do Senhor e agradeço muito por essa acolhida que recebi, agradeço a todos vocês", disse Leão XIV.



"Há esperança, mas ainda é preciso trabalhar muito, rezar muito e buscar de verdade o caminho para seguir adiante, encontrar a paz", afirmou.