Reprodução: Instagram Equipamentos estavam normais, segundo especialista

Uma aluna de paraquedismo e a sua instrutora, ambas de 28 anos, morreram na última sexta-feira (2) quando a dupla atingiu " redemoinhos de poeira" durante um salto no Skyline Perris, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos .

Kayla Kieko Black estava saltando de paraquedas com a experiente Devrey LaRiccia no condado de Riverside quando ambas se depararam com dois "redemoinhos de poeira", pequenos, mas que parecem tornados, segundo o The New York Post.

“Testemunhas relataram que a dupla fazia uma queda livre normal e acionaram o paraquedas”, disse o gerente da Skydive Perris, Dan Brodsky-Chenfeld, em um comunicado.

“Todos os aspectos do equipamento e do salto de paraquedas estavam normais, sem nenhum problema relatado até a sequência de pouso", acrescentou.

Esses redemoinhos provocaram um "giro descontrolado" enquanto elas estavam no céu, que levou ambas à morte, conforme relatado pelo canal.

"Kayla era profundamente querida por sua família e amigos, que sempre se lembrarão de sua gentileza, carinho e apoio inabalável", disse a família da paraquedista em uma página no site de financiamento coletivo GoFundMe criada ajudar nas despesas do funeral.

Devrey era casada com o renomado paraquedista californiano Freddy Chase. A família criou uma página no GoFundMe para arrecadar fundos para o traslado do corpo ao Maine, onde a instrutora nasceu.

Skyline Perris é um centro de paraquedismo que atrai muitos entusiastas, incluindo famosos como o ator Tom Cruise.

