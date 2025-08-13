Bournemouth News Tia-Mae McCarthy.

Tia-Mae McCarthy, conhecida por ter sido a ''menina que nunca comeu'' , faleceu no dia 8 de abril deste ano, aos 26 anos, devido a complicações de uma cirurgia realizada ainda na infância.

Segundo informações do Daily Mirror , durante uma audiência nesta quarta-feira (13), o legista do condado de Dorset, Brendan Allen, afirmou que Tia morreu de “aspiração devido ao procedimento cirúrgico gastroesofágico pós-operatório” , realizado quando ela ainda era bebê.

McCarthy nasceu com atresia esofágica, uma malformação congênita rara em que o bebê nasce com o esôfago, o tubo que conecta a boca ao estômago, interrompido ou não conectado.

A jovem passou os dez primeiros anos de sua vida sem conseguir ingerir alimentos sólidos e ficou conhecida ao ter seu caso documentado, em 2006, no programa de televisão “The Girl Who Never Ate” , ou a “Menina Que Nunca Comeu” , em tradução para o português.

O procedimento realizado na infância deixou o estômago de Tia-Mae na cavidade toráxica, o que causava alto risco de aspiração, que se dá quando alimentos ou líquidos entram nas vias respiratórias e nos pulmões.

Um exame feito no dia 1º maio constatou que havia vômito no estômago de Tia, que estava localizado no peito devido à cirurgia que ela havia feito.









Dez anos sem comer

Apesar de a cirurgia permitir que Tia-Mae se alimentasse, ela costumava recusar comida e se alimentava através de uma sonda enquanto dormia. Essa recusa prevaleceu até a jovem completar dez anos de idade, quando começou a consumir alimentos como sopa, iogurte e sorvete.

Quando completou 15 anos, Tia já tinha um apetite normal e ingeria alimentos sólidos normalmente.

Uma morte inesperada

Apesar de seu histórico de saúde, a morte de Tia-Mae surpreendeu a todos que conviviam com ela. Segundo depoimentos cedidos à polícia, a jovem desenvolveu uma tosse cerca de uma semana antes de morrer, algo incomum para ela.

Susan McCarthy, mãe de Tia, contou que, na véspera da morte, a filha estava bem e praticando atividades como passeios a cavalo. O padrasto, Jason Allman, confirmou que a jovem parecia bem e que não havia sinais de doença grave.

Tia foi encontrada sem vida em sua cama no dia seguinte.

A polícia também afirmou que a morte não é suspeita e elogiou os cuidados que a família teve com a jovem.