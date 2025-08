Shaun Tullier/ SWNS Casal descobre bunker nazista da Segunda Guerra sob a casa

Um casal encontrou um antigo bunker nazista da Segunda Guerra Mundial escondido sob sua residência após escavar completamente o jardim da frente. O abrigo subterrâneo estava a cerca de 8 metros de profundidade e ainda trazia frases em alemão gravadas nas paredes, incluindo a expressão “achtung feind hort mit”, algo como “cuidado, o inimigo está ouvindo”. As informações são do Daily Mail.

Shaun Tullier, de 35 anos, e sua esposa Caroline, de 32, moram em Torteval, na ilha de Guernsey, no Canal da Mancha. Eles se mudaram para a casa em outubro de 2021, mas só recentemente decidiram escavar o terreno, retirando mais de 100 toneladas de terra. Foi então que descobriram uma escadaria que levava a dois grandes cômodos e a um corredor.

Shaun Tullier/ SWNS Uma frase dentro do bunker diz 'achtung feind hort mit' - que significa 'cuidado, o inimigo está ouvindo'





O abrigo subterrâneo fazia parte de uma antiga instalação militar nazista. Durante a ocupação alemã das Ilhas do Canal, entre 1940 e 1945, por ordem de Adolf Hitler, os alemães transformaram Guernsey, Jersey, Alderney e Sark em uma “fortaleza inexpugnável”.

Shaun Tullier Casal descobre bunker nazista da Segunda Guerra sob a casa





Após o fim da guerra, muitos moradores tentaram enterrar ou fechar esses vestígios do passado sombrio.

“Eu nasci em Guernsey, então sempre soube que havia bunkers por aqui. Mas geralmente estão na rua ou em jardins, não exatamente embaixo da sua casa!”, contou Shaun.

Shaun Tullier O amigo de Shaun e Caroline e motorista da escavadeira, Ryan De Jersey, é visto escavando a entrada da garagem na esperança de encontrar o bunker escondido





O casal sabia que a fundação da casa havia sido usada como depósito de armas pelos alemães, mas não tinha certeza sobre a existência de outras salas.

Shaun Tullier A entrada do bunker pode ser vista parcialmente obstruída por toneladas de solo durante a escavação





A confirmação veio de forma inusitada: Shaun, que trabalha como carpinteiro, publicou tábuas de corte que fez à venda no Facebook Marketplace, e uma antiga moradora da casa reconheceu a cozinha rosa nas fotos. Ela entrou em contato e perguntou:

“Vocês já encontraram os cômodos debaixo da casa?”

Shaun Tullier Há também uma escotilha de fuga assustadora em uma das salas





Durante as obras, o casal utilizou 80 toneladas de concreto para estabilizar as paredes e escadas do abrigo. Agora, o local está sendo transformado em uma sala de jogos com mesa de sinuca e academia. A previsão é que a pintura do espaço seja finalizada em novembro. A dupla decidiu manter as inscrições nazistas originais nas paredes, como parte da preservação histórica.

“Não é algo que você encontra todos os dias”, disse Shaun. “Estamos tentando preservar as frases. Talvez até chamemos alguém que saiba caligrafar para reforçá-las antes que desapareçam de vez com o tempo.”





Apesar da empolgação do marido, Caroline prefere que a casa principal seja concluída antes. Ainda assim, o casal tem planos ambiciosos:

“Prometi há três anos uma festa de Halloween lá embaixo. Esse ano, tem que sair!”

A ilha de Guernsey foi libertada do controle alemão em 9 de maio de 1945, mesma data em que terminou a ocupação de Jersey. A pequena ilha de Sark foi liberada um dia depois, enquanto Alderney só pôde receber seus moradores de volta em dezembro do mesmo ano. Atualmente, as ilhas celebram o fim da ocupação nazista com eventos anuais no Dia da Libertação.