Reprodução/Pixabay Lince europeu, um dos predadores que habitam o zoológico dinamarquês

Um zoológico na Dinamarca foi alvo de revoltas após pedir, através das redes sociais, doações de pequenos animais de estimação para servirem de alimento a seus predadores.

A postagem foi feita no Facebook do Zoológico de Aalborg na última quinta-feira (31), dizendo que o parque tem "a responsabilidade de imitar a cadeia alimentar natural dos animais" mantidos lá. Segundo o zoo, os pets doados serão "sacrificados com cuidado" por uma equipe treinada.

Pedido inusitado

O zoo incentivou a doação de pequenos animais de estimação que já precisariam ser sacrificados, explicando que alguns deles fazem parte da dieta dos predadores.

"Galinhas, coelhos e porquinhos-da-índia constituem uma parte importante da dieta dos nossos predadores, especialmente o lince europeu, que precisa de presas inteiras que se assemelham ao que ele caçaria naturalmente na natureza" , publicou o zoológico.

A administração informou que após o sacrifício dos animais, os restos mortais também serão aproveitados: "nada será desperdiçado", publicou.





Reações

Internautas se revoltaram com a publicação nos comentários, afirmando ser um pedido "desrespeitoso e perverso". O quão perturbado vocês são para pedir uma coisa dessas?", escreveu uma pessoa.

Após a repercussão negativa, o zoológico desativou os comentários e fez uma atualização na postagem, explicando a atitude tomada. O Aalborg Zoo se defendeu dizendo que compreende que "a publicação desperta sentimentos e interesse, mas retórica odiosa e maliciosa não é necessária" .