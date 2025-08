Reprodução/X A presença de ursos em áreas urbanas do Japão aumentou exponencialmente nos últimos meses

Uma idosa de 73 anos foi internada em estado grave após ser atacada por um urso na entrada de uma instituição para pessoas com deficiência, na região de Akita, no norte do Japão. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (31), e as autoridades acreditam se tratar de mais um episódio da crescente presença de ursos em áreas urbanas do país.

A mulher foi encontrada caída, com ferimentos graves na cabeça. Segundo a polícia local, ela estava inconsciente e não conseguia falar quando foi levada ao hospital. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um animal com aparência de urso a ataca enquanto ela caminhava carregando um saco, possivelmente de lixo.

Casos como esse têm se tornado cada vez mais comuns. De acordo com dados do governo, 85 pessoas foram atacadas por ursos no Japão no período de um ano encerrado em março de 2025. Três dessas vítimas morreram. No ano anterior, foram registrados 219 ataques e seis mortes.

A província de Akita decidiu manter o alerta de presença de ursos até setembro. O motivo é o número elevado de avistamentos e o risco de novos ataques. As autoridades pedem que a população adote medidas básicas de segurança e fique atenta.

Outros episódios recentes reforçam a preocupação. Um torneio de golfe teve a abertura cancelada após a presença de um urso próximo ao campo. E em junho, o aeroporto de Yamagata suspendeu voos por causa de um animal que circulava na pista.

Especialistas apontam que mudanças no clima, que afetam o fornecimento de alimento e os ciclos de hibernação, além do despovoamento das áreas rurais, estão levando os ursos a se aproximarem cada vez mais das cidades.