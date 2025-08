Reprodução/TikTok Mãe postou o relato sobre o ataque nas redes sociais

Um menino de seis anos foi atacado por um polvo durante uma visita a um aquário interativo em San Antonio, no estado do Texas (EUA). A denúncia foi feita pela mãe da criança, Britney Taryn, que relatou o caso nas redes sociais e afirmou que funcionários do local minimizaram o incidente, descrevendo o animal como "muito brincalhão".

De acordo com Taryn, o episódio aconteceu no dia 14 de julho, quando ela e o filho, Leo, visitavam uma área de contato direto com os animais do aquário. Ela conta que o polvo começou a subir pelas bordas do tanque e se agarrou ao braço do menino. Sem funcionários por perto, ela e uma amiga começaram a gritar por ajuda.

Relato no TikTok

A mãe postou um vídeo de quase sete minutos explicando sobre o incidente da relação que seu filho tem com os animais marinhos do aquário, que frequenta desde 2021.

Após o ataque, um funcionário teria aparecido e comentado que o polvo estava apenas "brincando", mas não conseguiu soltar o animal. Foi necessário chamar mais dois funcionários para libertar a criança. Toda a ação levou cerca de cinco minutos, segundo Taryn.

Imagens compartilhadas por ela mostram o braço de Leo coberto por hematomas roxos profundos causados pelas ventosas do polvo, que se estendiam do punho até a axila.

Ainda de acordo com a mãe, em visitas anteriores ao aquário, era comum haver um funcionário próximo ao tanque dos polvos para orientar os visitantes durante a interação. Desta vez, no entanto, não havia ninguém no local no momento do ataque.

Denúncia

Britney Taryn formalizou uma queixa ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês), alegando que o filho sofreu lesões extensas por sucção e que os funcionários presentes minimizaram a gravidade do caso.

Em seu perfil no TikTok, a mãe também publicou um vídeo onde uma funcionária do aquário parece ter dificuldades para lidar com o mesmo polvo. No vídeo, originalmente publicado pela conta oficial do San Antonio Aquarium, a funcionária afirma que polvos são naturalmente curiosos e alerta que eles possuem um bico venenoso. Ela acrescenta, em tom descontraído, que o animal "adora pessoas", mas reconhece que, se quisesse, poderia mordê-la.

As duas publicações, do relato próprio do incidente com o filho e do vídeo feito pelo próprio aquário, foram fixados no perfil de Taryn no TikTok. Confira:

#AquariumStory #AnimalBondGoneWrong #OctopusBehavior #SeaLife #AnimalInstinct #MarineBiology #ParentingTikTok ♬ original sound - Britney Taryn @britneytaryn My son has visited the same octopus every week for 3 years. She always loved him until today, when she tried to pull him into the tank. It took 3 aquarium employees to get her off. Was it affection? Recognition? Or something more dangerous? We thought it was a sweet animal bond… until it left bruises. And when we walked back later, she changed color the second she saw him. 🎥 Watch til the end. 💬 Tell me: Was this love or a warning sign? 🧠 Octopus experts, weigh in. #Octopus





Aquário interativo

O site oficial do aquário promove a área de “Encontros com Animais”, onde visitantes, inclusive crianças, podem tocar e alimentar diferentes espécies, como tatu-bolas, pinguins, lêmures e polvos. A orientação do local é que os animais sejam tocados com dois dedos, de forma gentil, nas costas.





Apesar do susto, Britney Taryn afirmou que não deseja punição ao polvo, mas que está preocupada com a segurança de outras crianças. Ela defendeu que o animal seja levado para um centro de resgate, onde possa viver em paz, sem interferência humana.

O San Antonio Aquarium não respondeu aos pedidos de comentário feitos pelo jornal The New York Post, que divulgou o caso originalmente.