Reprodução Vídeo: bêbados são arrastados de voo após caos no avião

Imagens mostram dois homens fora de controle sendo retirados à força da aeronave no Aeroporto Leeds Bradford, no Reino Unido. Vídeo revela momento em que policiais invadem um voo da Jet2 e arrastam dois passageiros bêbados que viraram uma garrafa de vodka. As informações são do The Sun.





O vídeo, gravado em 24 de julho, mostra uma briga estourando na parte traseira do avião, com funcionários da Jet2 e policiais tentando conter os causadores do tumulto.

Enquanto os dois são escoltados até a pista, uma equipe de agentes os retira do local.

Ian Boyle, passageiro do voo com destino ao Aeroporto Internacional de Chania, na Grécia, relatou o caos à imprensa local:

“Os funcionários da companhia estavam fazendo o melhor que podiam, mas o homem bêbado os dominou. A polícia teve que intervir porque ele estava completamente fora de controle.”

Segundo Boyle, os dois amigos abriram uma garrafa de vodca comprada no free shop e começaram a beber durante o atraso do voo.

Ele classificou o episódio como “grave” e afirmou que várias crianças a bordo ficaram assustadas.

A Jet2 confirmou que os “passageiros indisciplinados” foram banidos permanentemente da companhia aérea.

A polícia informou que os dois homens foram detidos sob suspeita de desordem pública e liberados sob fiança.

Um porta-voz da Polícia de West Yorkshire declarou:

“Em 24 de julho, a polícia recebeu um pedido de assistência após um relato de distúrbio no Aeroporto Leeds Bradford. Dois homens foram presos por suspeita de desordem e posteriormente liberados sob fiança, enquanto as investigações continuam.”

Já a Jet2 afirmou:

“Podemos confirmar que dois passageiros com comportamento inaceitável foram banidos de voar conosco, após um incidente deplorável que exigiu a intervenção policial. Como companhia voltada para famílias, adotamos uma política de tolerância zero para comportamentos disruptivos.”





