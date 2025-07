Reprodução Alessandra de Jesus Araújo foi morta a tiros

Um homem que cumpria pena e foi liberado pela saída temporária é o principal suspeito de matar a ex-companheira, Alessandra de Jesus Araújo, de 29 anos, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu no bairro Santa Clara 2, em Minas Gerais, e está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da cidade, vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Alessandra foi baleada e teve o corpo jogado em um barranco. Os bombeiros precisaram ser acionados para fazer a remoção. A suspeita da Polícia Civil é de feminicídio. Familiares relataram que a jovem vinha sendo ameaçada pelo ex, que tem passagens pela polícia e não aceitava o fim do relacionamento.

Dezenas de moradores acompanharam o trabalho da perícia no local. A mãe da vítima, em choque, não conseguiu conversar com os investigadores. Alessandra era conhecida no bairro por ser trabalhadora e prestativa, e deixou um filho de 8 anos. A informação é da rádio Itatiaia.

“Ela pediu ajuda pra sair desse sofrimento. Ele batia, fazia ameaças. A gente só quer justiça” , disse o padrasto da vítima, Genivaldo Ananias da Silva, à rádio Itatiaia. O suspeito ainda não foi localizado.