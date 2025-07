Reprodução TikTok Carro atravessa rio arrastando crocodilo; assista

Um vídeo inusitado flagrou o momento em que um crocodilo foi arrastado por um carro durante a travessia de um riacho na Austrália. As imagens foram registradas na área de observação de Cahills Crossing, localizada na margem oeste do Rio East Alligator, no Território do Norte.





O vídeo mostra o veículo atravessando lentamente o riacho enquanto uma pessoa o filma à distância. Quando o carro já estava quase fora da água, um crocodilo estuarino, também conhecido como crocodilo de água salgada, é visto preso sob o veículo, sendo arrastado por alguns metros antes de se soltar.





Cahills Crossing é um ponto turístico conhecido por oferecer uma visão segura desses animais em seu habitat natural. A região abriga uma das maiores populações de crocodilos da Austrália e, por isso, o local conta com plataformas de observação e placas de alerta sobre os riscos da travessia em determinadas épocas do ano.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do animal após o incidente. Especialistas alertam que a presença constante de veículos e pessoas na travessia pode representar riscos tanto para os crocodilos quanto para os visitantes.