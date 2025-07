NONSTOPNEWS/EPA Trem descarrila no sul da Alemanha e deixa três mortos





Pelo menos três pessoas morreram e outras ficaram gravemente feridas após o descarrilamento de um trem regional de passageiros no sul da Alemanha, segundo informou a polícia. As informações são do The Guardian.

A polícia federal e local afirmou que a causa do acidente, ocorrido próximo a Riedlingen, cerca de 158 km a oeste de Munique —, ainda está sendo investigada.

Cerca de 100 pessoas estavam a bordo do trem no momento do acidente.

Um porta-voz da polícia confirmou à AFP que três pessoas morreram na tragédia e acrescentou que “várias pessoas ficaram feridas”.

Fotos do local mostram partes do trem tombadas, enquanto equipes de resgate subiam nos vagões para prestar socorro.

Tempestades atingiram a região antes do acidente, e os investigadores apuram se a chuva pode ter contribuído para o descarrilamento.





O chanceler alemão, Friedrich Merz, lamentou a tragédia em uma publicação na rede X, expressando condolências às famílias das vítimas.

A Deutsche Bahn, principal operadora ferroviária da Alemanha, informou em nota que está cooperando com as investigações e também manifestou solidariedade aos afetados.