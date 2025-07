Reprodução X The Boardwalk





Uma menina de 9 anos morreu nesta quinta-feira (24) após um incidente ainda não detalhado por autoridades nem pelos responsáveis pelo o parque aquático The Boardwalk, parte do complexo Hersheypark, na cidade de Hershey, na Pensilvânia (EUA). As informações são da CBS News.

Segundo comunicado de John Lawn, CEO da Hershey Entertainment & Resorts Company, os salva-vidas agiram rapidamente ao identificar que a criança estava em perigo. Ela foi retirada da água e recebeu os primeiros socorros ainda no parque.

“Nossos corações estão com essa criança e sua família. Enviamos nossas mais sinceras condolências por essa perda irreparável”, declarou Lawn.

Por respeito à família, nenhuma informação pessoal da vítima foi divulgada.





A menina foi encaminhada ao Milton S. Hershey Medical Center, hospital da região, mas infelizmente não resistiu.

Ainda não foi informado em qual das 16 atrações aquáticas do The Boardwalk ocorreu o acidente. O parque conta com opções como toboáguas, piscina de ondas e um rio de correnteza leve.