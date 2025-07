Reprodução Big Carl pode levantar até 5.000 toneladas em um único içamento





O maior guindaste de construção do mundo, o SGC-250 — também conhecido como Big Carl — foi utilizado para içar uma cúpula de aço de 245 toneladas na usina nuclear de Hinkley Point C, localizada em Somerset, no Reino Unido.

A operação foi realizada na última quinta-feira (17) e marcou um avanço na construção do segundo reator da unidade, o Hinkley Point C-2.

Fabricado pela empresa belga Sarens, o Big Carl pode levantar até 5.000 toneladas em um único içamento. A estrutura atinge 250 metros de altura e é operada por 12 motores.

Projetado para içar peças de grandes dimensões, como lajes de concreto e gaiolas de vergalhão, o guindaste foi transportado de Ghent, na Bélgica, para o Reino Unido em mais de 250 caminhões.

A cúpula içada tem 47 metros de diâmetro, 17 metros de altura e contém 900 metros de soldas.

Produzida com estrutura pré-fabricada de aço, a peça faz parte do revestimento do reator nuclear, sendo essencial para a contenção e segurança da unidade.

A operação com o Big Carl na construção de Hinkley Point C ocorre em um contexto de retomada da energia nuclear no Reino Unido, com a usina sendo o primeiro projeto do tipo no país em 30 anos.

A instalação integra o plano nacional de transição energética e busca reduzir a dependência de combustíveis fósseis, alinhando-se às metas de neutralidade de carbono.





Na obra, o SGC-250 é usado para cerca de 20 dos mil içamentos realizados por mês, sendo reservado às estruturas de maior porte.

O içamento da cúpula do segundo reator ocorre 11 meses após a execução de operação semelhante no reator anterior.

O evento foi acompanhado por ampla divulgação, com registros visuais do içamento e destaque para o desempenho do guindaste na manipulação de cargas de grande escala com precisão.