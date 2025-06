Reprodução Mudança ocorreu recentemente





O empresário Jeff Bezos utilizou uma grua de grande porte para transportar móveis até o 24º andar de um prédio localizado em Manhattan, Nova York. A operação foi realizada para mobiliar um triplex avaliado em aproximadamente R$ 625 milhões (US$ 119 milhões).

O uso do equipamento bloqueou parte de uma das vias mais movimentadas da cidade e provocou alterações no tráfego e nas rotas de pedestres.

O imóvel está situado em um edifício com vista para o Madison Square Park, onde funcionava a antiga sede da revista Metropolitan Life. Bezos adquiriu três unidades de luxo no prédio, que estão sendo integradas em um único triplex de mais de 1.500 m².

A cobertura principal inclui cinco quartos, cinco banheiros, elevador privativo, duas salas de estar, cozinha ampla, hall de entrada com estilo de galeria de arte e um terraço de 500 m² com vista panorâmica.

Para levar os móveis e objetos decorativos até o topo do edifício, a operação contou com o aluguel de uma grua com custo diário estimado entre US$ 30 mil e US$ 50 mil (R$ 157 mil a R$ 262 mil), sem incluir taxas adicionais, seguros e equipe técnica.

O equipamento foi utilizado para içar sofás e peças decorativas, como esculturas e lustres, até a unidade de Bezos.





Viralizou nas redes sociais

Vídeos e imagens do procedimento circularam nas redes sociais, especialmente no TikTok, gerando comentários diversos.

A operação ocorreu com autorização das autoridades locais e coincidiu com um período em que a Amazon, empresa fundada por Bezos, enfrenta críticas por práticas trabalhistas, cortes de benefícios e reajustes no preço do Amazon Prime. Protestos por melhores condições de trabalho também foram registrados nos últimos meses.

O triplex é parte de uma série de aquisições feitas por Bezos no prédio da Quinta Avenida. Em 2020, ele comprou quatro unidades no mesmo edifício por US$ 80 milhões (R$ 422 milhões, à época), além de uma cobertura triplex adicional por US$ 16 milhões (R$ 84,6 milhões). A soma dos investimentos no local atinge US$ 119 milhões.