Volcano Discovery Terremoto de 5,4 graus atinge várias regiões do sul da Espanha

Um terremoto de magnitude 5,4 na escala Richter foi registrado na manhã desta segunda-feira (14) na costa de Almería, no sul da Espanha. O tremor, com epicentro no mar Mediterrâneo, ocorreu por volta das 7 da manhã e foi sentido com intensidade em diversas províncias andaluzas e em comunidades vizinhas, como Murcia e Alicante.

De acordo com o Instituto Geográfico Nacional, o abalo teve origem a uma profundidade de três quilômetros — o que explica a força com que foi percebido em áreas urbanas. Não há informações de vítimas fatais ou feridos, mas, o abalo sísmico gerou medo na população.

Moradores de Almería relataram ter acordado com os móveis se movimentando, além de portas e janelas tremendo.

O serviço de emergência 112, segundo o periódico El País, confirmou que recebeu centenas de chamadas logo após o tremor. Em Huércal de Almería, parte do teto de uma concessionária de veículos caiu, e no aeroporto da cidade foi registrada a queda de placas de acabamento, sem prejuízo operacional significativo.

Províncias como Granada, Jaén, Málaga e até mesmo em localidades mais distantes, como Albacete e Cartagena, o terremoto também foi sentido. Há relatos de prédios evacuados por precaução e de pessoas que buscaram abrigo em áreas abertas.

O sistema de alerta sísmico enviou notificações automáticas para celulares localizados nas zonas afetadas, o que contribuiu para que muitos residentes se preparassem antes de sentir a vibração.

As autoridades pedem que a população mantenha a calma, evite permanecer em áreas potencialmente instáveis e notifique qualquer dano às equipes de Proteção Civil.

Uma região sismicamente ativa

O sul da Espanha está localizado sobre uma das zonas sísmicas mais ativas da Península Ibérica, devido ao atrito constante entre as placas tectônicas africana e euroasiática. Segundo especialistas, embora terremotos de baixa intensidade sejam relativamente comuns na região, eventos como o desta segunda-feira — com magnitude superior a 5 — não ocorrem com frequência. Este é o mais forte registrado na costa de Almería em mais de duas décadas.