Reprodução A American Express confirmou a "turbulência inesperada"









Cinco pessoas – três comissários de bordo e dois passageiros – tiveram que receber atendimento médico, neste domingo (22), depois que um voo da American Airlines passou por uma “turbulência inesperada”, conforme divulgado pela companhia aérea. A informação é do ABC News.

O voo 1286 da American Airlines decolou do Aeroporto Internacional de Miami com destino ao Aeroporto Internacional de Raleigh-Durham, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, quando o Airbus A321 atingiu a turbulência.

Ainda de acordo com a companhia, o sinal do cinto de segurança estava acionado no momento da turbulência.

Passado o susto, o voo pousou em segurança no aeroporto de Raleigh-Durham.





A Administração Federal de Aviação(FAA, sigla em inglês), que investiga o incidente, disse que foram relatados ferimentos, em decorrência da turbulência, por três comissários de bordo e em dois passageiros, que foram encaminhados a um hospital local.

Eles foram atendidos e liberados, segundo a companhia, que não deu detalhes da extensão dos ferimentos.

“Agradecemos aos nossos membros da tripulação por seu profissionalismo e aos nossos clientes por sua compreensão”, disse a American Airlines em um comunicado.