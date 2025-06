Montagem Manoel Marins Filho embarcou para a Indonésia





Manoel Marins Filho embarcou para a Indonésia após sua filha, Juliana Marins, de 26 anos, cair de uma trilha no vulcão Mount Rinjani, na ilha de Lombok. O acidente ocorreu por volta das 6h30 de sábado (21), horário local, durante uma caminhada em grupo.

Segundo relatos, Juliana se afastou do grupo para descansar por orientação do guia e desapareceu. A lanterna que usava foi avistada cerca de 300 metros abaixo da trilha.

As buscas começaram ainda no sábado, mas o resgate enfrentou dificuldades causadas pelo relevo acidentado, nevoeiro denso e condições climáticas adversas. Drones localizaram Juliana viva no mesmo dia, aparentemente em estado de choque.

No entanto, as equipes não conseguiram alcançá-la devido à falta de cordas adequadas e à baixa visibilidade. Ela voltou a ser avistada na segunda-feira (23), mas o mau tempo suspendeu novamente as operações.

O governo brasileiro acompanha o caso. O Itamaraty acionou o governo da Indonésia para reforçar as buscas e enviou dois representantes da embaixada em Jacarta ao local.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) acompanha a situação, e a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, declarou publicamente que o governo está empenhado em garantir o resgate de Juliana.

Apesar de críticas nas redes sociais quanto à demora da operação, Manoel Marins Filho agradeceu ao governo Lula, ao Itamaraty e a todos que têm prestado apoio.

“Obrigado a todos que estão se mobilizando, obrigado ao governo brasileiro, obrigado aos amigos e pessoas que eu nem conhecia e nem esperava, mas estão se mobilizando e fazendo o que é possível, nos apontando caminhos para que nós possamos trazer a Juliana sã e salva, que é o que nós esperamos, obrigada pelo esforço de todos” , declarou.





Contestação da família de Juliana

A família de Juliana contestou informações divulgadas por autoridades locais, como vídeos que indicavam que ela teria recebido água e comida.

A irmã, Mariana Marins, afirmou que essas informações não eram verdadeiras e criticou a condução da comunicação por parte dos indonésios.

Até o momento, Juliana não foi resgatada. Já o pai da jovem está em Portugal, esperando a liberação para chegar até a Indonésia.

Vídeo: