DIÁRIO LIBRE/ EDDY VITTINI Vista aérea do telhado desabado da boate Jet Set.

A Justiça da República Dominicana decretou, nesta quinta-feira (12), a prisão de Antonio Espaillat, o proprietário da boate cujo teto desabou e matou 236 pessoas na cidade de San Domingo. A irmã dele, Maribel Espaillat, também foi presa, segundo o jornal britânico The Independent.

Espaillat e a irmã são os primeiros a serem presos pela tragédia na casa noturna Jet Set, ocorrida durante um show do cantor de merengue Rubby Pérez, que está entre os mortos. O incidente também deixou 189 feridos.

Apesar de não terem sido formalmente acusados, os dois são investigados por "imensa irresponsabilidade e negligência" por não tomarem medidas para evitar o colapso da estrutura. As autoridades têm até 48 horas para apresentar uma denúncia formal à Justiça.

Segundo os promotores, os irmãos também tentaram intimidar e manipular funcionários da empresa, que poderiam testemunhar no caso.

A defesa dos Espaillat ainda não se manifestou, apesar da prisão ter sido confirmada pelo advogado de Espaillat, Miguel Valerio, que não deu detalhes sobre as acusações.

O empresário de 59 anos e a irmã são parte da família proprietária do local, considerada 'poderosa' por ser dona de um conglomerado de meios de comunicação, além de um restaurante.

Antonio e Maribel Espaillat compareceram a uma sessão convocada pela Procuradoria-Geral da República, acompanhados de Valerio. "A família Espaillat foi clara ao afirmar que está aberta a cooperar com a investigação", disse o advogado à imprensa ao chegar na Procuradoria.

Relembre o caso

No dia 8 de abril de 2025, o tetoboate Jet Set, em Santo Domingo, capital da República Dominicana, desabou durante um evento que reunia políticos, músicos e ex-jogadores da Major League Baseball.

A tragédia aconteceu pouco depois da meia-noite e provocou uma das maiores catástrofes civis da história recente do país, com 236 mortos e 189 feridos.

Equipes de resgate trabalharam por 53 horas seguidas para retirar sobreviventes dos escombros.





Um comitê de investigação com peritos internacionais foi criado pelo governo para apurar as causas do desabamento. A apuração segue em andamento.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento exato do incidente.

Assista: