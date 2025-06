sina drakhshani/Unsplash Bandeira do Irã





O governo do Irã fechou o espaço aéreo do país até novo aviso após Israel realizar ataques aéreos contra diversos alvos em território iraniano, incluindo a capital, Teerã, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (13) pela emissora estatal.

A decisão foi comunicada pela Organização de Aviação Civil do Irã por meio da emissão de avisos aeronáuticos, conhecidos como NOTAM.

A TV estatal afirmou: “ As relações públicas da Organização de Aviação Civil do Irã anunciaram o fechamento do espaço aéreo do país até novo aviso por meio da emissão de avisos aeronáuticos (NOTAM) ”.

*Reportagem em atualização.