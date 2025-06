Reprodução O Lado Sombrio do Google Maps: 10 Descobertas Assustadoras Captadas pelo Satélite





Quem nunca usou o Google Maps para planejar uma viagem, espiar uma cidade distante ou apenas satisfazer a curiosidade? Mas, entre ruas pacatas e paisagens turísticas, o serviço de mapas do maior buscador do mundo também revela um lado inquietante da realidade. Um verdadeiro arquivo de imagens sinistras, que vão de ilhas amaldiçoadas a fenômenos inexplicáveis.

Confira a seguir 10 registros assustadores captados pelo Google Maps e Google Street View ao redor do mundo. A maioria dessas imagens ainda pode ser visualizada online (e algumas delas continuam sem explicação até hoje).

1. A Ilha das Bonecas – México

Localizada nos canais de Xochimilco, na Cidade do México, essa ilha ficou conhecida por suas centenas de bonecas penduradas em árvores, muros e cabanas. Segundo a lenda local, o antigo morador colocou as bonecas para afastar o espírito de uma menina que teria morrido afogada ali. No Google Maps, a visão aérea do local já é inquietante, mas as imagens do Street View revelam o horror em detalhes.

2. Pentagrama no Cazaquistão

Reprodução Imagem despertou teorias





No meio de uma região remota do Cazaquistão, um símbolo em forma de pentagrama apareceu claramente desenhado no solo. A figura, visível por satélite, alimentou teorias conspiratórias envolvendo cultos e satanismo. Especialistas, no entanto, apontam que são apenas trilhas de um parque projetado na era soviética.

3. O Avião Fantasma de Chicago – EUA

Reprodução Avião achado no meio da floresta





No local do acidente aéreo que vitimou 273 pessoas em 1979, o voo 191 da American Airlines, usuários do Google Maps afirmaram ver a imagem de um avião translúcido sobre o antigo local da tragédia. A imagem gerou comoção nas redes sociais e foi apelidada de “avião fantasma”.

4. Ilha Hashima – Japão

Reprodução A ilha, que já foi uma metrópole, hoje tem apenas inúmeras construções de concreto vazias.





Conhecida como “Gunkanjima” ou “Ilha Navio de Guerra”, esse local foi um centro industrial japonês até ser abandonado em 1974. Hoje, suas ruínas aparecem nas imagens do Google como um cenário pós-apocalíptico. A ilha serviu de inspiração para filmes como 007 – Operação Skyfall.

5. Portões do Inferno – Turcomenistão

Reprodução Cratera localizada em região desértica





Uma cratera em chamas que queima há mais de 50 anos. Criada por um acidente de perfuração nos anos 1970, o “Portão do Inferno” é uma atração assustadora no deserto de Karakum. No Google Maps, é possível ver a enorme cratera incandescente, uma imagem que parece saída de um pesadelo.

6. Ilha das Cobras – Brasil

João Marcos Rosa / ICMBio/Divulgação Foto aérea da ilha





Localizada no litoral de São Paulo, a Ilha da Queimada Grande é considerada um dos lugares mais perigosos do planeta. Com milhares de cobras venenosas por quilômetro quadrado, a visitação é proibida. A visão aérea já causa arrepios e reforça o apelido de “ilha da morte”.

7. Os Homens Pombo – Japão

Reprodução Grupo de homens pombo flagrados pelo street view





Em uma rua de Tóquio, o Google Street View captou um grupo de pessoas com cabeças de pombo olhando fixamente para a câmera. Aparentemente, era uma brincadeira planejada para surpreender o carro do Google. Mas o resultado é digno de filme de terror.

8. O Corpo Arrastado – Holanda

Reprodução Vá no Google maps, escreva: 52.376552,5.198303. Você vai ver um homem arrastando um corpo para um lago





No parque Beatrix, em Almere, na Holanda, uma imagem perturbadora mostra o que parece ser um corpo sendo arrastado por uma trilha de sangue. Após investigação, descobriu-se que se tratava de um cachorro molhado deixando rastros na madeira. Mesmo assim, a cena continua a ser compartilhada como exemplo do lado sinistro do Google Maps.

9. O Glitch Celestial – Suíça

Reprodução Imagem distorcida causou muitas teorias





Uma falha visual nos céus da Suíça captada pelo Google Street View causou burburinho. Uma grande faixa vermelha pairava no céu, como um corte no próprio espaço-tempo. A explicação provável é um erro na lente da câmera, mas isso não impediu teorias sobre portais e OVNIs.





10. A Ilha Poveglia – Itália

Reprodução A Ilha da Peste





Entre Veneza e Lido, essa pequena ilha foi usada como local de quarentena durante surtos de peste e, mais tarde, como hospício. Considerada um dos lugares mais assombrados da Europa, Poveglia é visível no Google Maps, mas está fechada ao público há décadas.