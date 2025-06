Reprodução Lee Jae-myung 61 anos, eleito presidente da Coreia do Sul









O candidato de centro-esquerda Lee Jae-myung, 61 anos, foi eleito presidente da Coreia do Sul, na votação realizada nesta terça-feira (3).

Antes mesmo da divulgação dos resultados oficiais, as pesquisas boca de urna indicavam que Lee seria eleito, derrotando o conservador Kim Mon-soo.

Durante seu primeiro discurso como presidente eleito, Lee prometeu unir o país e disse que dialogará com a Coreia do Norte, do ditador Kim Jong-un, para trazer paz à região.

Restaurar a economia do país também foi apontada como prioridade do seu governo.

A eleição na Coreia do Sul ocorreu em turno único, seis meses depois de um caos político provocado pelo um decreto de lei marcial do então presidente Yoon Suk Yeol, que restringiu os direitos civis da população e fechou o Parlamento.

O decreto foi derrubado horas depois de entrar em vigor, diante da resistência dos parlamentares e de protestos em massa.

Sem apresentar provas e com apoiadores se manifestando nas ruas, o presidente Yoon alegava interferência da Coreia do Norte na política do país.

O Legislativo derrubou o decreto horas depois e aprovou o impeachment de Yoon. Depois disso, a Justiça deu prazo de 60 dias para novas eleições.

Desafios

Após a vitória nesta terça-feira, Lee Jae-myung assumirá o cargo tendo como um de seus grandes desafios a crise provocada pelas tarifas aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no comércio internacional, que prejudicaram a economia exportadora da Coreia do Sul.

Lee também enfrentará uma das menores taxas de natalidade do mundo e a crescente beligerância da Coreia do Norte, com seu arsenal militar em constante expansão.