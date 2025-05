Space X/ Reprodução Space X faz 3º lançamento da Starship nesta semana









A SpaceX, do empresário Elon Musk, anunciou que o novo voo de teste da nave Starship será realizado na terça-feira (27).

A decolagem está marcada para às 19h30 (horário de Brasília) da Starbase da SpaceX, sede da empresa em Boca Chica, no Texas, a cerca de 37 quilômetros de Brownsville, perto da fronteira dos EUA com o México.

A Administração Federal de Aviação (FAA) que licencia lançamentos comerciais de foguetes, emitiu a licença autorizando o lançamento do Starship Flight 8, que envolve a combinação da espaçonave Starship e do propulsor Super Heavy, após concluir a investigação sobre o lançamento mais recente, em 6 de março, que terminou com a explosão do estágio superior do veículo.

Os dois primeiros testes de voo da Starship em 2025 – em 16 de janeiro e novamente em 6 de março – terminaram em explosões que lançaram cascatas de destroços em chamas pelo céu.

Em ambos os incidentes, o estágio superior, o veículo onde os astronautas e a carga viajariam, desmoronou poucos minutos após o início do voo, em vez de pousar como planejado no Oceano Índico.

"Várias mudanças de hardware foram feitas para aumentar a confiabilidade", afirmou a SpaceX, em seu site, durante o anúncio do lançamento.

Para quem quiser acompanhar o lançamento ao vivo, a SpaceX realizará uma transmissão ao vivo, que começará cerca de 30 minutos antes da decolagem.

O webcast está disponível em seu site e na plataforma de mídia social X. A cobertura também estará disponível no novo aplicativo X TV da SpaceX.

Maior e mais potente

A Starship é considerada o maior e mais potente veículo de lançamento já desenvolvido.





Com ela, a SpaceX visa transportar humanos para a Lua, Marte e também para viagens em torno da Terra em menos de uma hora, além de poder lançar satélites e outras cargas pesadas.

Com mais de 122 metros de altura, a Starship se eleva sobre o famoso foguete Falcon 9 da SpaceX – um dos mais ativos do mundo – que atinge quase 70 metros de altura.

O veículo de lançamento é composto por um foguete Super Heavy de 71 metros e pela nave espacial de estágio superior de 52 metros, ou cápsula, onde a tripulação e a carga viajariam.