Ex-aeromoça presa com 45 kg de droga feita de ossos humanos pode pegar 25 anos de prisão no Sri Lanka





Uma ex-aeromoça foi presa ao tentar contrabandear mais de 45 kg de uma nova e mortal droga sintética feita de ossos humanos. Ela agora enfrenta até 25 anos de prisão no Sri Lanka. As informações são do New York Post.

Charlotte May Lee, de 21 anos, natural do Reino Unido, foi detida no Aeroporto Bandaranaike, na capital do Sri Lanka, Colombo, no início deste mês. Ela estava supostamente carregando malas cheias de “kush”, uma droga que surgiu na África Ocidental e que mata, em média, uma dúzia de pessoas por semana apenas em Serra Leoa.

De acordo com seu advogado, Sampath Perera, Lee, que é do sul de Londres, afirma que a droga, avaliada em US$ 3,3 milhões ( R$ 18.730.140) no mercado negro, foi colocada em suas malas sem seu conhecimento.

Ela está presa em condições extremamente precárias, dormindo no chão de concreto de uma cadeia ao norte de Colombo, mas mantém contato com a família, segundo seu advogado.

A apreensão, feita em 12 de maio, é a maior já registrada no Sri Lanka envolvendo essa droga relativamente nova.

Autoridades alfandegárias posaram orgulhosas ao lado da carga, que pode render a Lee uma pena de 25 anos de prisão caso seja condenada por tráfico.

Reprodução Instagram/@@charlottemaylee A ex-comissária, Charlotte Lee

Ainda segundo seu advogado, Lee estava trabalhando na Tailândia e precisou deixar o país porque seu visto de 30 dias estava prestes a expirar. Enquanto aguardava a renovação, decidiu fazer um voo de três horas até o Sri Lanka.

“Eu nunca tinha visto isso antes. Não esperava nada disso quando me pararam no aeroporto. Achei que minha mala estava cheia só das minhas coisas”, contou Lee, de dentro da prisão, ao Daily Mail.

Ela também insinuou saber quem teria colocado as drogas em sua bagagem, mas preferiu não revelar nomes.

“Eles devem ter colocado lá”, disse. “Eu sei quem fez isso.”

O “kush” é uma droga especialmente popular entre jovens do sexo masculino. Ela provoca efeitos devastadores, como fazer a pessoa adormecer enquanto anda, desmaiar de repente ou até atravessar ruas no meio do trânsito, totalmente desorientada.

Entre seus ingredientes, segundo relatos, estão ossos humanos. A demanda insaciável pela substância tem levado ladrões de túmulos a saquear cemitérios em Serra Leoa.

No ano passado, o presidente de Serra Leoa declarou estado de emergência por conta da crise causada pelo abuso de “kush” e reforçou a segurança nos cemitérios para tentar impedir o roubo de ossadas.

Chamando a droga de “armadilha mortal”, o presidente Julius Maada Bio afirmou que ela representa uma “crise existencial” para seu país.

Charlotte Lee não foi a única britânica presa recentemente por tráfico. Bella Culley, de County Durham, no nordeste da Inglaterra, foi detida na Geórgia, no dia 10 de maio, depois de supostamente desembarcar na capital Tbilisi, via Emirados Árabes, com mais de 13 kg de maconha e haxixe na bagagem.

De acordo com o Ministério do Interior da Geórgia, ela é acusada de “compra, armazenamento e importação ilegal de uma quantidade particularmente grande de narcóticos”.





As autoridades do Sri Lanka alertaram para um aumento expressivo do tráfico de drogas vindo de Bangkok.

“Outra passageira que saiu do aeroporto de Bangkok, quase no mesmo horário, foi presa em outro país. Nós prendemos essa mulher [Lee] com base no nosso sistema de perfilamento”, disse um alto funcionário da alfândega à BBC.

“Isso se tornou um problema muito sério”, acrescentou, referindo-se à onda de tráfico.