stock.adobe.com Tsunami pode atingir partes dos EUA

A Costa Oeste dos Estados Unidos está em alerta para um possível “ mega tsunami” que pode devastar comunidades inteiras com ondas gigantescas nas próximas décadas.

A informação foi divulgada por especialistas. Segundo informações do New York Post, a ameaça é real e constante em regiões como Alasca, Havaí e a costa do Pacífico, devido à proximidade de zonas sísmicas ativas.

Agora, um novo estudo reacende os temores sobre a falha de Cascadia, uma zona de subducção que se estende do norte da Ilha de Vancouver, no Canadá, até o Cabo Mendocino, na Califórnia.

Pesquisadores da Virginia Tech apontam que um terremoto poderoso nessa falha, aliado à elevação do nível do mar, pode gerar um mega tsunami. As áreas mais vulneráveis seriam o norte da Califórnia, norte do Oregon e sul de Washington.

A zona de subducção de Cascadia tem 15% de chance de provocar um terremoto de magnitude 8,0 ou mais nos próximos 50 anos. O impacto pode afundar regiões costeiras em até dois metros, ampliando significativamente as áreas de inundação.

“Os efeitos no uso do solo podem prolongar bastante o tempo de recuperação”, alerta a geocientista Tina Dura, autora principal do estudo.

De acordo com a NY Times, um mega tsunami se forma quando grandes massas de terra — como rochas ou encostas — são abruptamente lançadas no oceano, deslocando volumes gigantescos de água. Terremotos, erupções vulcânicas ou deslizamentos de terra podem ser os gatilhos.

O jornal Daily Mail destacou que o risco é agravado pelo derretimento das geleiras no Alasca, Com isso, o terreno tem aumentado a chance de deslizamentos. Já no Havaí, a história mostra o perigo: há cerca de 105 mil anos, uma onda de 300 metros atingiu a ilha de Lanai após o colapso de um vulcão.

Vulcões como Mauna Loa e Kilauea, na Ilha Grande do Havaí, permanecem ativos e podem gerar deslizamentos capazes de provocar tsunamis. O Kilauea, inclusive, expeliu lava até 16 de maio deste ano.

A falha de Cascadia continua sendo um dos pontos sísmicos mais perigosos da América do Norte. Parte do chamado “Anel de Fogo” do Pacífico, ela está localizada onde duas placas tectônicas se encontram — um cenário propício para terremotos e erupções vulcânicas de grande magnitude.