Reprodução/Vatican News Papa Leão XIV celebra sua primeira missa na Capela Sistina





O Vaticano divulgou a foto oficial do papa Leão XIV nesta sexta-feira (16), através de suas redes sociais. Na imagem, o pontífice aparece com um sorriso terno, sem mostrar os dentes, e vestindo uma batina branca simples com uma grande cruz de ouro, em uma corrente no pescoço.

Abaixo da foto, o brasão do pontífice aparece acompanhado de sua assinatura: " Leo P.P. XIV ". Confira:





Normalmente, a foto oficial de um papa é utilizada em ambientes institucionais da Igreja Católica e em cerimônias solenes. É uma forma de reconhecimento do Sumo Pontífice em formalidades, mantendo um padrão na forma de retratá-lo.

Na terça-feira (13), o Vaticano já havia divulgado que o papa Leão XIV havia criado um perfil oficial nas redes sociais. No Instagram, a conta do líder católico ( @pontifex) já conta com mais de 13 milhões de seguidores.

Visitas recebidas

Nesta quinta-feira (15), o papa Leão XIV recebeu no Vaticano os membros do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, conhecidos como Irmãos Lassalistas, uma congregação católica francesa. O Papa destacou a atualidade do carisma e a dedicação à formação dos jovens com entusiasmo e sacrifício.

Na parte da manhã da quinta, Leão XIV se reuniu com o arcebispo-mor de Kiev (Ucrânia), Sua Beatitude Sviatoslav Shevchuk. No encontro, o líder da Igreja Greco-Católica Ucraniana agradeceu ao Pontífice pelas palavras proferidas no último domingo (11).





Na ocasião, o papa recordou o sofrimento do povo ucraniano, pedindo "uma paz autêntica, justa e duradoura" e a libertação de todos os prisioneiros, além do retorno das crianças separadas às suas famílias.

Ao final da audiência, Sua Beatitude Shevchuk entregou ao Papa uma pintura que retrata a dor do povo ucraniano, intitulada "Oração de Réquiem". O autor é o artista Bohdan Pylypiv, pai de um soldado que morreu no conflito.