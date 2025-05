Reprodução X VÍDEO: líder de extrema direita de Portugal passa mal ao vivo





Um momento de tensão marcou um comício do partido Chega, em Portugal, quando André Ventura, líder da sigla de extrema direita, sofreu um mal-estar súbito enquanto discursava diante de uma multidão de apoiadores na cidade de Tavira, no sul do país. A cena, que aconteceu na noite da terça-feira (13), transmitida ao vivo, se espalhou pelas redes sociais e gerou preocupação entre simpatizantes e adversários políticos.

O episódio aconteceu quando Ventura fazia um discurso. Após beber um copo de água, o político subitamente levou a mão ao peito, demonstrando que algo não estava bem. Em seguida, ele se agachou e começou a tossir, colocando as mãos na garganta em sinal de dificuldade respiratória.

As imagens registradas por câmeras que acompanhavam o evento mostram claramente o momento. Rapidamente, seguranças correram até o palco e ampararam o líder do Chega, retirando-o da cena para receber atendimento.

Equipes de emergência, incluindo bombeiros locais e uma ambulância, foram acionadas imediatamente para prestar socorro ao parlamentar.

Apesar do susto, o estado de saúde de André Ventura foi considerado estável. De acordo com o líder da bancada do Chega no Parlamento, Pedro Pinto, o político estava consciente após o incidente.

Ventura publicou uma foto em suas redes sociais nesta quarta-feira (14), onde acalmou o público e disse estar bem melhor agora. Na imagem, ele aparece em uma cama de hospital. "Bom dia pessoal. Estou a ser muito bem tratado no Hospital de Faro e espero ter alta nas próximas horas. Quero agradecer-vos a todos o apoio, a amizade e as orações. Obrigado", disse.



Reprodução Instagram André Ventura está hospitalizado, mas passa bem.





O episódio acontece em meio à reta final de uma campanha eleitoral intensa. Os portugueses irão às urnas no próximo domingo (18), para eleger um novo Parlamento – a terceira eleição geral em apenas três anos. O pleito foi convocado após a renúncia do primeiro-ministro Luis Montenegro, envolvido em acusações de conflito de interesses.

As pesquisas indicam uma vantagem para a direita moderada, representada pelo próprio Montenegro, apesar do desgaste causado pela sua saída antecipada. O partido Chega, de Ventura, aparece com cerca de 17,9% das intenções de voto, número levemente inferior ao obtido na última eleição, mas ainda expressivo. Montenegro, por sua vez, tem reiterado que não aceitará formar governo com o apoio da extrema direita, dificultando uma eventual coalizão com o Chega.





O incidente de saúde de Ventura, embora aparentemente leve, adiciona mais um elemento de tensão a uma campanha que já vinha sendo marcada por polarização, ataques verbais e forte disputa ideológica. Nas redes sociais, apoiadores do líder do Chega demonstraram solidariedade, enquanto críticos levantaram suspeitas sobre o impacto político que o episódio poderá ter nos últimos dias antes da votação.

Resta saber se o susto vivido por Ventura servirá para mobilizar ainda mais sua base de eleitores ou se o episódio poderá minar a imagem de força que o partido tenta sustentar na reta final da campanha.

Confira o vídeo do momento em que ele passa mal: