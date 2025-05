Reprodução Mujica já foi chamado de 'presidente mais pobre do mundo'





José Mujica, ex-presidente do Uruguai, morreu nesta terça-feira (13), em Montevidéu, aos 89 anos. Ele estava em tratamento contra um câncer diagnosticado em 2024.

Durante a trajetória como parlamentar, ministro e chefe do Executivo, Mujica se destacou por declarações que marcaram posicionamentos sobre política, comportamento e direitos civis.

A seguir, frases públicas do ex-presidente acompanhadas de seus respectivos contextos:

“Eu não sou pobre, eu sou sóbrio, de bagagem leve. Vivo com apenas o suficiente para que as coisas não roubem minha liberdade.”

A frase foi dita por Mujica ao rebater o título de “presidente mais pobre do mundo”.

Ele residia em uma chácara, dirigia um Fusca e recusava símbolos tradicionais de status. A declaração foi registrada em diversas entrevistas, inclusive para veículos internacionais.

“Não é bonito legalizar a maconha, mas pior é dar pessoas ao narcotráfico. O único vício saudável é o amor.”

Durante o processo legislativo que resultou na legalização da maconha no Uruguai, em 2013, Mujica defendeu a regulação estatal como estratégia de enfrentamento ao tráfico de drogas.

A medida foi aprovada durante seu governo, tornando o país o primeiro a legalizar toda a cadeia produtiva da cannabis.

“O casamento gay é mais velho do que o mundo. Tivemos de Júlio César a Alexandre, o Grande. Dizem que é moderno e é mais antigo do que todos nós. É uma realidade objetiva. Existe. E não legalizar seria torturar as pessoas desnecessariamente.”

A declaração foi feita em 2013, durante debates sobre a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Mujica argumentava que a norma deveria refletir fatos sociais já existentes. A lei foi aprovada pelo Parlamento no mesmo ano.

“Legalizando e intervindo, é possível conseguir que muitas mulheres voltem atrás em sua decisão, sobretudo aquelas de setores mais humildes ou que estão sozinhas.”

Frase dita por Mujica ao defender a legalização do aborto no país, em 2012.

Segundo ele, o acesso legal ao procedimento permitiria ao Estado oferecer apoio social e psicológico às gestantes. A lei foi aprovada durante seu mandato.

“Somos meio vagabundos, não gostamos tanto de trabalhar. (...) Ninguém morre por excesso de trabalho, mas não é um país corrupto, somos um país decente.”

A declaração foi feita em 2014, ao descrever aspectos da sociedade uruguaia. A frase gerou críticas internas.

Em outras entrevistas, Mujica vinculava o comentário a questões estruturais como greves, infraestrutura e serviços públicos.

“Transformamos pobres em consumidores e não em cidadãos.”

Mujica afirmou essa frase em 2018, durante entrevista sobre a conjuntura política da América Latina.

O ex-presidente fazia referência a políticas públicas que, segundo ele, não garantiam acesso integral à cidadania, apesar de ampliarem o consumo.

“Trump tem uma enorme capacidade de nos surpreender. Quando fala, ele fere frequentemente certas tradições latino-americanas. Ele nunca deveria ter dito o absurdo que disse.”

A frase foi dita em 2019, após declarações do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre incluir cartéis mexicanos na lista de organizações terroristas.

Mujica fez a crítica durante uma entrevista concedida em Montevidéu.

“Tive que aguentar 14 anos em cana (...) Nas noites que me davam um colchão eu me sentia confortável, aprendi que se você não pode ser feliz com poucas coisas você não vai ser feliz com muitas coisas. A solidão da prisão me fez valorizar muitas coisas.”

O ex-presidente relatou essa experiência ao comentar o período em que foi preso durante a ditadura militar uruguaia.

Parte da pena foi cumprida em regime de isolamento. Mujica integrou o grupo guerrilheiro Tupamaros antes de entrar para a política institucional.

“O que é que chama a atenção mundial? Que vivo com pouco, em uma casa simples, que ando em um carrinho velho, essas são as notícias? Então este mundo está louco, porque o normal surpreende.”

Mujica questionou a repercussão internacional sobre seu modo de vida, registrado em reportagens e perfis desde sua posse. A declaração foi dada em resposta a jornalistas que o abordavam sobre sua rotina pessoal.

“O que eu peço é que me deixem em paz. Não me peçam mais entrevistas nem nada. Meu ciclo acabou. Sinceramente, estou morrendo. E o guerreiro tem direito ao seu descanso.”

A frase foi dita em janeiro de 2025. Mujica anunciou o afastamento definitivo da vida pública.

Na ocasião, ele declarou que estava se preparando para o fim da vida, após diagnóstico de câncer.





Mujica e seu mandato

José Mujica exerceu o mandato presidencial entre 2010 e 2015. Antes, foi senador e ministro da Agricultura.

Após deixar o cargo, recusou aposentadoria especial, manteve sua residência rural e permaneceu filiado à Frente Ampla, coalizão de esquerda que governou o Uruguai por 15 anos.