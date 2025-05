Google/Reprodução Google muda nome do Golfo do México

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta sexta-feira (9) que seu governo abriu um processo contra o Google .

Segundo o Site DW, a empresa é acusada de alterar, em seus mapas nos Estados Unidos, o nome do Golfo do México para Golfo da América , em resposta a um decreto do presidente norte-americano Donald Trump.

"O Google já está sendo processado", declarou Sheinbaum em sua coletiva de imprensa diária, sem informar detalhes sobre a data ou o local em que a ação foi ajuizada.

Segundo a presidente, o governo mexicano exige que o Google "nomeie o Golfo da América apenas na área pertencente aos Estados Unidos, mantendo o nome Golfo do México nas regiões que pertencem ao México e a Cuba".

Ainda de acordo com a DW, Sheinbaum admitiu que o tema não foi abordado durante suas últimas conversas telefônicas com Trump. Em seu primeiro dia de segundo mandato, em 20 de janeiro, o republicano assinou uma ordem executiva para alterar o nome da região marítima.

Decisão apoiada no Congresso americano

Na quinta-feira (8), a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou um projeto de lei confirmando a mudança oficial da nomenclatura.

Além do Google, a Apple também atualizou o nome em seus aplicativos de mapas voltados para usuários norte-americanos.

Antes de formalizar o processo, Sheinbaum havia enviado duas cartas ao Google questionando a decisão e alertando para a possibilidade de ação judicial.

Em resposta ao decreto de Trump, a presidente mexicana ironizou, sugerindo que os Estados Unidos passassem a ser chamados de "América Mexicana", uma referência histórica à época em que parte do território norte-americano pertencia ao México, conforme mapas do século XVII.