Reprodução/Vatican News Papa Leão XIV celebra sua primeira missa na Capela Sistina

A escolha de Robert Francis Prevost, papa Leão XIV, como novo líder da Igreja Católica fez apostadores ganharem milhares de dólares. Em plataformas como o Polymarket, seis usuários lucraram ao menos US$ 20 mil (R$ 113 mil) cada apostando no pontífice, que era considerado um azarão antes do anúncio oficial.

O maior vencedor foi o usuário identificado como " JustPunched ", que transformou uma aposta de cerca de US$ 1.059 (quase R$ 6 mil) em um lucro de US$ 63.650 (de quase R$ 360 mil), alcançando um retorno de mais de 6.000%.

Na rival Kalshi, um apostador investiu quse R$ 3 mil e recebeu um pagamento de quase R$ 300 mil.

Antes do anúncio, Prevost tinha apenas 1,6% de chance de ser escolhido, segundo Kalshi, e 1,8% no Polymarket, o que significa que uma aposta modesta de R$ 960 poderia ter rendido cerca de R$ 56 mil.



No total, as apostas relacionadas à escolha do novo papa movimentaram aproximadamente US$ 40,4 milhões nas duas plataformas.

Apesar das vitórias de alguns, muitos apostadores sofreram perdas significativas. O cardeal italiano Pietro Parolin era considerado o favorito nos dois sites, e ao menos nove usuários do Polymarket perderam mais de R$ 56 mil cada ao apostar em sua escolha.

Robert Francis Prevost, natural de Chicago e graduado pela Universidade Villanova, se torna o primeiro papa americano da história. A ascensão dos mercados de previsão como Kalshi e Polymarket ganhou força especialmente durante a eleição presidencial de 2024, quando muitos de seus usuários apostaram mais em uma vitória de Donald Trump do que indicavam as pesquisas tradicionais.

O crescimento dessas plataformas também é impulsionado por investidores de peso, como os bilionários Henry Kravis e Charles Schwab, além de Donald Trump Jr., que atua como consultor estratégico da Kalshi.