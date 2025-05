Reprodução YouTube Papa aparece na sacada do Vaticano

O Papa Leão XIV fez sua primeira aparição pública na sacada da Basílica de S. Pedro nesta quinta-feira (8), após o fim do conclave, e disse que promoverá um papado em busca da paz e da caridade.

Ele iniciou o discurso desejando que "a paz estivesse com todos" e finalizou com a Urbi et Orbi, oração geralmente feita em apenas três circunstâncias: escolha do novo Pontífice, Natal e Páscoa. Em latim, o termo significa “À cidade (de Roma) e ao mundo”.

"A paz esteja com todos vocês. Irmãos e irmãs, caríssimos, essa é a primeira saudação do cristo ressuscitado bom-pastor que deu a vida pelo rebanho de Deus. Eu também gostaria que essa saudação de paz entrasse no coração de vocês, alcançasse a família de vocês e todas as pessoas onde quer que elas estejam, todos os povos, toda a terra, que a paz esteja com vocês", iniciou.

"Quero que essa saudação de paz entre no coração de vocês, a todas as pessoas", disse Leão, em sua primeira saudação. "Deus ama a todos, e o mal não prevalecerá."



Ele indicou como será o seu papado ao afirmar: "Sou um filho de Santo Agostinho. Um agostiniano".

"‘Para vois sou bispo, convosco sou cristão'”. Neste sentido, todos podemos caminhas juntos, na direção daquela pátria a qual Deus no preparou. À Igreja de Roma, uma saudação especial. Necessitamos sermos juntos uma igreja missionária, que constrói pontes e diálogos. Que mantém um diálogo sempre aberto, pronta para receber todos que precisam da nossa caridade, da nossa presença e do amor”, completou.

Em espanhol, ele também agradeceu o seu episcopado em Chiclayo, no Peru, onde passou boa parte de sua carreira eclesiástica.

Reprodução YouTube Papa Leão XIV

“Uma saudação a todos, em especial a diocese de Chiclayo, onde um povo fiel um dia acompanhou o seu bispo, compartilho sua fé, e deu muito, muito para seguir sendo a igreja fiel de Jesus Cristo. A todos vocês, irmãos e irmãs de Roma, da Itália e do mundo inteiro: queremos ser uma igreja que sempre busca a paz, a caridade, e estar próximo a aqueles que sofrem. Hoje é o dia da súplica da Nossa Senhora de Pompeia. Nossa mãe Maria sempre quer caminhar conosco, estar próxima, nos ajudar com a sua intercessão e o seu amor”, disse o novo papa antes de iniciar a oração da Ave Maria.

Robert Prevost, de Chicago, nos Estados Unidos, foi eleito santo padre nesta quinta, após a fumaça branca ser expelida da capela sistina.

Ele tem 69 anos, é da Ordem Franciscana e era amigo do papa Francisco.

Quem é o Papa Leão XIV?

Leão XIV, nascido Robert Francis Prevost, é o primeiro papa norte-americano da história e também o primeiro oriundo de um país de maioria protestante.

O pontífice tem dupla nacionalidade, dos Estados Unidos e do Peru, onde trilhou grande parte de sua trajetória. Prevost foi ordenado padre em 1982 e trabalhou em regiões pobres do país latino-americano. Em 1985, ele se juntou à ordem dos agostinianos, o que fez questão de citar em seu primeiro discurso como chefe da Igreja Católica:

Antes de ser eleito papa, o então cardeal Prevost ocupava dois cargos importantes no Vaticano: prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina.

É conhecido pelo perfil discreto e por ser alinhado ao estilo reformista de Francisco, com ampla formação teológica e domínio do direito canônico.