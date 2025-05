Reprodução Fumaça branca anuncia novo Papa eleito no quarto escrutínio

O novo papa foi eleito nesta quinta-feira (8), no quarto escrutínio do conclave, mesma etapa que definiu os nomes de João Paulo I, em 1978, e Bento XVI, em 2005. A fumaça branca surgiu às 18h07 na Capela Sistina, no Vaticano, sinalizando o consenso entre os cardeais sobre o 267º Sucessor de Pedro.

O toque dos sinos da Basílica de São Pedro confirmou o tradicional " Habemus Papam ", expressão em latim usada quando um novo líder da Igreja Católica é escolhido.

Após aceitar a eleição, o papa deixará a Capela Sistina e seguirá para a “ Sala das Lágrimas ”. No espaço reservado, com o auxílio do Mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, ele vestirá a túnica branca preparada para o momento. Em seguida, dirigirá à sacada da Basílica.

Pontificado é anunciado no dia da Súplica de Nossa Senhora de Pompéia

O anúncio oficial ao público será feito pelo cardeal protodiácono Dominique Mamberti, que revelará o nome do novo papa da sacada central da Basílica de São Pedro. A eleição coincidiu com o dia da Súplica de Nossa Senhora de Pompéia, data marcante para os católicos.

Fiéis que aguardavam na Praça São Pedro reagiram com emoção à fumaça branca, que simboliza o fim do conclave.

Liturgia do conclave

O processo de escolha começou com o isolamento dos cardeais na Capela Sistina. O voto é secreto e feito em cédulas, que são queimadas após cada sessão. A fumaça preta indica indefinição; a branca, consenso.

Três trajes papais foram preparados com antecedência para vestir o novo líder espiritual. A escolha do vestuário e o rito da “Sala das Lágrimas” fazem parte de uma tradição milenar que antecede a apresentação pública do Pontífice.

A próxima etapa será a bênção “ Urbi et Orbi ”, feita pelo novo papa à multidão reunida em Roma e aos católicos ao redor do mundo. O pronunciamento deve ocorrer ainda nesta noite, assim que o nome for revelado em latim.

Relembre quanto tempo durou os últimos conclaves

Conclave de 1903 (Pio X): cerca de 5 dias

Conclave de 1914 (Bento XV): cerca de 4 dias

Conclave de 1922 (Pio XI): cerca de 5 dias

Conclave de 1939 (Pio XII): cerca de 2 dias

Conclave de 1958 (João XXIII): cerca de 4 dias

Conclave de 1963 (Paulo VI): cerca de 3 dias

Conclave de 1978 (João Paulo I): cerca de 2 dias

Conclave de 2005 (Bento XVI): cerca de 2 dias

Conclave de 2013 (Francisco): cerca de 2 dias