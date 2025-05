Reprodução/Vatican Media Fumaça branca sinaliza escolha de novo potífice

Há alguns minutos a fumaça branca anunciando a escolha de um novo papa foi vista nos céus do Vaticano. No entanto, existe um processo que acontece desde o final da votação até o anúncio e apresentação de quem será o novo Santo Padre.

Após aceitar a missão de ser eleito o novo papa, o escolhido decide seu nome e se dirige para a chamada "sala das lágrimas", aonde irá vestir uma das três roupas papais que já estavam prontas, a espera do pontífice.

Na sequência, o novo papa retorna para a Capela Sistina, aonde irá protagonizar uma cerimônia, iniciada pelo primeiro cardeal da Ordem dos Bispos, na qual será lida uma dessas duas passagens: “Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja” ou “Apascenta as minhas ovelhas”.

Após a leitura da passagem, todos os cardeais que estavam presentes na votação "desfilam" em frente ao novo pontífice, em forma de uma homenagem, pedindo seu obséquio e prometendo obediência. Depois dessas homenagens, todos na capela cantam o hino do “Te Deum”.

Feita todos esses procedimentos nos interiores do Vaticano, o cardeal protodiácono Dominique Mamberti aparece no balcão da basílica de São Pedro e diz a famosa frase: "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!". É aí que o recém-eleito pontífice, após fazer uma oração na Capela Paulina, se dirige à bancada e se apresenta ao mundo, com seu novo nome papal.