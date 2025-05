Reprodução Elon Musk tem plano ambicioso para colonizar marte

Os moradores de uma área no sul do Texas, onde está instalada a base da SpaceX, votam neste sábado (27) se o local será transformado oficialmente na cidade de Starbase — realização de um antigo projeto de Elon Musk, que sonha transformar a região em um centro de lançamentos rumo a Marte.

A aprovação é considerada praticamente certa, já que a maioria dos 283 eleitores habilitados são funcionários ou pessoas ligadas à SpaceX, vivendo na propriedade da empresa. Segundo registros do condado de Cameron, cerca de 200 já haviam votado antecipadamente até terça-feira. Musk, que votou no condado nas eleições de novembro, não confirmou se participará da votação.

O status oficial de cidade seria uma vitória pessoal para Musk, que enfrenta queda de popularidade após cortes federais promovidos sob o governo Trump e problemas recentes nos lucros da Tesla. Apesar disso, a SpaceX continua recebendo apoio local pelo impacto econômico e geração de empregos na região.

O projeto, porém, também levanta preocupações sobre o aumento do controle de Musk na área, incluindo a possibilidade de fechar praias e parques estaduais durante lançamentos. Projetos de lei estaduais associados ao plano visam transferir essa autoridade de fechamento, hoje nas mãos do condado, para a nova cidade de Starbase.

A SpaceX pediu permissão a autoridades federais para aumentar de 5 para 25 o número anual de lançamentos em no sul do Texas. A ideia de criar Starbase surgiu em 2021 e cobre cerca de 3,9 km², próximos à fronteira com o México, onde estão casas simples, trailers e poucas estradas.

Em 2024, a gerente-geral da Starbase, Kathryn Lueders, enviou uma carta às autoridades locais defendendo a transformação do local em cidade, destacando que a SpaceX já administra estradas, serviços básicos, escola e assistência médica para os residentes.

Ambientalistas e defensores de acesso público, como a South Texas Environmental Justice Network, têm organizado protestos contra a votação e a possível restrição à praia Boca Chica. O grupo planeja mais um protesto neste sábado, no fechamento das urnas.