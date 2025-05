Marcela Gonzaga/ Portal iG Previsão do Inmet indica sábado de chuvas no Nordeste e calor no restante do país

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), este sábado será marcado por chuvas persistentes no litoral da Bahia, especialmente na região metropolitana de Salvador e em cidades como Feira de Santana e Camaçari. No estado vizinho, Sergipe, áreas do agreste, sertão e leste também permanecem sob alerta para chuvas intensas.

Já na Região Sul, o tempo será firme e estável, sem expectativa de chuvas significativas. Curitiba (PR) deve registrar mínima de 11°C e máxima de 26°C; Florianópolis (SC), mínima de 18°C e máxima de 28°C; e Porto Alegre (RS), mínima de 16°C e máxima de 29°C.

Na Região Norte, as chuvas vão atingir Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia e partes do Pará. Palmas (TO) terá máxima de 32°C, enquanto Boa Vista (RR), Manaus (AM) e Porto Velho (RO) devem marcar até 31°C.

No Sudeste, o tempo permanece estável, com sol entre nuvens e sem previsão de grandes volumes de chuva. Rio de Janeiro (RJ) terá mínima de 18°C e máxima de 29°C; São Paulo (SP), mínima de 12°C e máxima de 26°C; Belo Horizonte (MG), mínima de 14°C e máxima de 27°C; e Vitória (ES), mínima de 21°C e máxima de 27°C.

Confira a previsão para este sábado (3), segundo o Inmet, em dez capitais:



– Belém (PA): muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas (23°C a 29°C)

– Belo Horizonte (MG): muitas nuvens (14°C a 27°C)

– Brasília (DF): poucas nuvens (17°C a 27°C)

– Curitiba (PR): muitas nuvens (11°C a 26°C)

– Fortaleza (CE): poucas nuvens (23°C a 31°C)

– Manaus (AM): muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas (23°C a 31°C)

– Porto Alegre (RS): poucas nuvens (16°C a 29°C)

– Rio de Janeiro (RJ): poucas nuvens (18°C a 29°C)

– Salvador (BA): nublado com pancadas de chuva (25°C a 28°C)

– São Paulo (SP): poucas nuvens (12°C a 26°C)