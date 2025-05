Reprodução/Xinhua News Lançamento do novo submarino em Zhuhai

A China lançou seu primeiro submarino não tripulado de alta velocidade do mundo. Chamado "Baleia Azul", a embarcação é capaz de operar debaixo da água por 30 dias e resistir a condições climáticas extremas. O lançamento ocorreu na cidade de Zhuhai, no sul do país. As informações são do jornal italiano Il Giornale.



Com 11 metros de comprimento e 12 toneladas, o Baleia Azul foi criado para aplicações civis, como na análise de fenômenos meteorológicos, por exemplo, que podem afetar a população.

Segundo a agência estatal Xinhua, o submarino pode atingir velocidades de até 36 nós na superfície e submergir rapidamente a até 60 metros de profundidade para evitar tempestades.

O projeto foi criado pela Academia Chinesa de Ciências. O cientista Chen Dake considera o submarino um avanço na tecnologia marítima mundial e oferece suporte estratégico à exploração dos oceanos.

Inteligência artificial

Um dos pontos principais do Baleia Azul é o sistema de decisão autônomo baseado em inteligência artificial, que usa algoritmos de aprendizagem profunda.

Segundo Wu Guosong, engenheiro-chefe da empresa Yunzhou, isso permite ao submarino planejar rotas, programar missões e operar em ambientes complexos com eficiência três vezes superior aos sistemas manuais.

O submarino consegue se posicionar na trajetória de fenômenos meteorológicos, como tufões, para lançar foguetes com sensores que coletam dados atmosféricos e oceânicos. Debaixo d’água, pode atingir velocidades de até quatro nós graças a um sistema de propulsão que alterna entre jatos de água e fluido magnético, além de possuir revestimentos que reduzem o ruído ao nível ambiental marinho.

A estrutura do submarino permite o transporte de mais de 20 tipos de equipamentos, como radares de mapeamento subaquático, fotografia, amostragem de água e inspeção de cabos e condutos submarinos. O sistema de sonar faz a cartografia do fundo do mar em alta resolução, já o perfilador subaquático pode identificar reservas de petróleo, gás e hidratos de metano.

Durante testes no mar do sul da China, a embarcação cartografou 3.000 km² em 15 dias, cinco vezes mais rápido do que navios de pesquisa convencionais. O submarino também possui uma rede de monitoramento com sensores de qualidade da água, câmeras subaquáticas e detectores bioacústicos para observação em tempo real de fenômenos ecológicos.