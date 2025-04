Reprodução/redes sociais Incêndio atinge aeroporto nos EUA

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Aeroporto Internacional de Baltimore-Washington (BWI), nos Estados Unidos , nesta segunda-feira (7).

De acordo com veículos locais, as chamas causaram uma queda de energia que levou ao cancelamento de mais de 50 voos e ao atraso de outros 150.

🇺🇸✈️ BREAKING: 50 flight canceled and 150 delayed after large fire broke out at Baltimore-Washington International Airport. pic.twitter.com/OOq4N4LBLG — SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) April 7, 2025

O fogo teve início em uma sala de equipamentos, e a fumaça se espalhou por partes do terminal, forçando uma evacuação imediata. De acordo com a administração do aeroporto, o incêndio foi rapidamente controlado graças à atuação conjunta das equipes de bombeiros do BWI e do Corpo de Bombeiros do Condado de Anne Arundel.

Segundo informações do aeroporto, o fogo foi extinto e não há informações de feridos até o momento.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas as análises iniciais apontam para uma falha elétrica na sala onde o fogo começou. A energia já foi restabelecida na maior parte das áreas do aeroporto.