Leonardo Almeida Campanha de vacinação contra gripe começa nesta segunda-feira (07)

De acordo com Ministério da Saúde, a vacina contra a gripe é capaz de evitar entre 60% e 70% dos casos graves e dos óbitos relacionados à doença.

Nesta segunda-feira (07), inicia a Campanha Nacional de vacinação contra a Influenza, a meta é imunizar 90% das pessoas que fazem parte do grupo prioritário, como crianças de 6 meses a menores de anos, idosos e gestantes. De acordo com o Ministério da Saúde, o imunizante será distribuído na rede pública de saúde e irá proteger contra três tipos de influenza e garante a redução de riscos em casos graves e óbitos provocados pela doença.

Para a campanha de vacinação deste ano, o Ministério da Saúde adquiriu 73,6 milhões de doses, apenas no primeiro semestre de 2025, 67,6 milhões de doses serão disponibilizadas para as regiões Sul, Sudeste, Centro Oeste e Nordeste. No segundo semestre 5,9 milhões de doses serão enviadas para o Norte, período de maior circulação viral.

“O Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação e conta com a participação de toda a população. Vacinar-se é um ato de cuidado próprio e coletivo. As vacinas são seguras, eficazes e gratuitas.” Conta em nota o Ministério da Saúde.

Também poderão receber a dose de vacina os seguintes grupos:

trabalhadores da saúde;

puérperas;

professores dos ensinos básico e superior;

povos indígenas;

pessoas em situação de rua;

profissionais das forças de segurança e de salvamento;

profissionais das Forças Armadas;

pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

pessoas com deficiência permanente;

caminhoneiros;

trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

trabalhadores portuários

funcionários do sistema de privação de liberdade;

população privada de liberdade, incluindo adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (com idade entre 12 e 21 anos).

Fonte: Agência Nacional