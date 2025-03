Reprodução Três sobreviventes são resgatados de lago congelado no Alasca





Três pessoas foram resgatadas após o avião em que estavam desaparecer sobre uma cadeia de montanhas no Alasca. Vítimas do acidente sobreviveram graças à ajuda de voluntários que participaram das buscas na segunda-feira (14). As informações são da rede ABC, dos Estados Unidos.

O avião, um Piper PA-12 Super Cruiser, foi dado como desaparecido na noite de domingo (23), segundo a Guarda Nacional do Alasca. A aeronave havia decolado mais cedo do Aeroporto de Soldotna, no Alasca.

Equipes de busca do Centro de Coordenação de Resgate do Alasca, da Guarda Costeira dos EUA, da Polícia Estadual e da Guarda Nacional foram acionadas, mas não conseguiram localizar o avião inicialmente, já que nenhum sinal do transmissor de emergência foi detectado.

Uma pista surgiu quando um sinal de celular indicou que a aeronave poderia estar próxima ao Lago Tustumena e às Montanhas Kenai. No dia seguinte, um piloto civil localizou o local do acidente.

As autoridades destacaram que o episódio mostra a força da comunidade do Alasca, onde, diante de um acidente, moradores se mobilizam e saem voando para ajudar nas buscas.

Um desses voluntários, Dale Eicher, contou à ABC News que sobrevoou a área cerca de meia hora após a localização do avião e avistou os sobreviventes aguardando o resgate.

Um helicóptero Blackhawk da Guarda Nacional do Alasca, equipado com guincho e socorrista, foi enviado ao local. Os três ocupantes estavam sobre a asa do PA-12, que havia rompido a superfície congelada de um lago e ficado parcialmente submerso.





A Guarda Nacional informou que o avião não caiu no lago principal, mas acabou em uma área de campo glacial e águas congeladas.

Os três passageiros sobreviveram ao acidente, foram resgatados com sucesso e levados a um hospital local. Não há atualizações sobre o estado de saúde das vítimas ou as causas do acidente.

Confira o vídeo: