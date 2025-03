Reprodução/Redes sociais Pouso de helicóptero aconteceu em faixa da praia







Um empresário de Brasília, que não teve a identidade revelada, sobrevoava de helicóptero a região da praia da Taíba, no litoral cearense, e resolveu parar para comprar duas porções de piaba frita, um peixe acompanhado de farofa.

O caso inusitado ocorreu no último sábado (22). Quem fez o registro do pouso foi a filha do dono da barraca, Renata Duarte, que prepara o petisco. "Não temos o nome dele, não sabemos quem é. Foi muito educado, gentil, a encomenda foi feita através do telefone da barraca do meu pai. Ele pegou as duas porções, pagou e foi embora", conta Renata.



A filha do dono do empreendimento, que também cuida do marketing do local, aproveitou o vídeo para divulgar e viralizar a iguaria preparada pela família. "Essa é a nossa porção de piabinhas. Só pagar e levar", brinca a moça. Ela ainda explica que a gravação do vídeo não foi "intencional". "A única intenção do meu pai foi mostrar que a nossa piaba é tão gostosa, que tem cliente que pousa até com um meio de transporte bem inusitado, no meio da praia, pra levar o prato pra casa".



Por outro lado, segundo as regras de tráfego aéreo no estado, a faixa de areia não é o local adequado para pouso de helicóptero particular. Em casos especiais, como equipes de resgate do corpo de bombeiros, é possível utilizar a faixa de areia para emergências.

O iG entrou em contato com a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem. O espaço permanece aberto.

Confira o vídeo: