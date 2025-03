Montagem iG/Fotos: Reprodução Trump se oferece para pagar hora extra de astronautas “abandonados” no espaço

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu na última sexta-feira (21) que irá pagar "do próprio bolso" as horas extras dos astronautas Suni Williams e Butch Wilmore, que ficaram mais de nove meses presos na Estação Espacial Internacional (ISS), muito além dos oito dias planejados para a missão.

"Se for preciso, pagarei do meu próprio bolso", disse Trump ao jornalista Peter Doocy da Fox News, após ser informado que os astronautas receberiam US$ 5 por dia em despesas adicionais, totalizando aproximadamente US$ 1.430 (cerca de R$ 8.200,50) pelos 286 dias trabalhados. Ao saber do valor, o mandatário reagiu com surpresa: "Só isso? Não é muito pelo o que eles tiveram que passar".

Segundo as políticas da NASA, os astronautas são considerados funcionários federais e recebem salários fixos, sem levar em conta a duração de suas missões.

Resgate pela SpaceX

Os astronautas chegaram aos Estados Unidos na última terça-feira (18), após o resgate realizado pela empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk.

Uma cápsula da SpaceX trouxe Williams e Wilmore de volta à Terra. Ela caiu no Golfo da América, perto de Tallahassee, Flórida, e foi recebida por golfinhos.