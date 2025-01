Embaixada da Rússia Lula e Putin em embaixada da Rússia em foto de arquivo





Lula (PT) conversou nesta segunda-feira (27) com o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. Por telefone, os governantes falaram sobre a agenda global e específica entre os dois países, além de comentarem sobre o BRICS .

Guerra da Ucrânia

Uma das pautas da conversa foi a Guerra entre Ucrânia e Rússia. Lula falou sobre sua preocupação com o conflito e enfatizou o trabalho do Brasil para promoção da paz.

Putin, por sua vez, agradeceu a contribuição do Brasil na busca por solução de conflitos e mediação e mostrou interesse no Grupo de Amigos da Paz.

O programa é uma iniciativa da China e Brasil pela ONU, e começou em setembro de 2024. Lula e Putin pretendem manter contato sobre o tema.

Aliança contra fome

Em determinado momento, Putin elogiou Lula pelo lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O presidente Lula lançou o programa durante o G20 brasileiro, e a Rússia foi um dos primeiros países a aderir. O petista ainda sugeriu retomar a Comissão Bilateral de Alto Nível entre os países.





Economia e BRICS

Em determinado momento, Putin disse que apoia a presidência brasileira no BRICS (bloco econômico do qual ambos os países fazem parte) e mostrou interesse em manter a aliança ativa.

O objetivo do BRICS é trabalhar para facilitar comércio e investimento ente os países. Os dois também comentaram positivamente sobre a entrada da Indonésia no bloco.

Visita à Rússia

No dia 9 de maio, a Rússia comemorará os 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial. O evento acontecerá em Moscou, e Lula foi convidado por Putin. O presidente brasileiro pretende comparecer.

“O presidente russo ressaltou que se encontrava hoje em São Petersburgo para a celebração dos 80 anos do fim do cerco a Leningrado. Demonstrou satisfação com perspectiva de receber o presidente brasileiro e fortalecer o relacionamento entre o Brasil e a Rússia,” escreveu o site oficial de comunicação da presidência da República.