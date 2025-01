JIM WATSON Foram cerca de 40 medidas adotadas apenas no primeiro dia de governo Trump





Donald Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos na última segunda-feira (20) e, no mesmo dia, começou a executar uma série de mudanças prometidas na campanha. Neste domingo (26), completa-se uma semana de governo do republicano com diversas novas medidas já em vigor.

Algumas ações, como o perdão dos invasores do Capitólio e as medidas contra a imigração, já haviam sido anunciadas. Outras, que foram vistas durante seu primeiro mandato, como a saída do Acordo de Paris, aconteceram novamente. Apenas no primeiro dia, foram revertidas 78 ações feitas na gestão de Joe Biden. Confira algumas das principais:

Acordo de Paris

Trump tirou os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, assim como em seu primeiro mandato. Este é um acordo internacional com objetivo de reduzir a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera como forma de conter o aquecimento global e desacelerar as mudanças climáticas. O republicano chegou a assinar uma carta à ONU explicando a retirada.

Perdão oficial aos réus da invasão ao Capitólio

Trump perdoou mais de 1.500 pessoas que invadiram o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, durante a certificação das eleições de 2020, vencida por Biden. Dentre eles, estavam pessoas já julgadas, como um ex-líder de milícia condenado há 18 anos de prisão.

Imigrantes

Foram assinadas diversas medidas voltadas para políticas de imigração mais rígidas. Entre elas, está o decreto de Trump que tenta acabar com a questão constitucional da cidadania por direito de nascença. O republicano também designou cartéis de drogas como organizações terroristas estrangeiras e declarou emergência nacional na fronteira sul dos EUA.

Além disso, um programa iniciado pelo governo Biden para a entrada legal de imigrantes nos EUA foi encerrado no dia da posse de Trump, deixando centenas de imigrantes parados na fronteira entre os dois países.

Ainda nessa linha, o novo governo anunciou que vai restabelecer o programa “Fique no México”, iniciativa para que pessoas que solicitam asilo nos EUA e não têm nacionalidade mexicana esperem a resolução de seus casos no México.

Saída da OMS

Trump anunciou que os EUA vão deixar de seguir as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), agência de saúde pública da ONU. A medida pode impactar a adoção de recomendações internacionais em prol da saúde. A OMS emitiu uma declaração afirmando esperar que o “presidente reconsidere a saída dos EUA da organização”.

TikTok e IA

A proibição da rede social TikTok, que está em discussão na Suprema Corte dos EUA e chegou a ficar fora do ar por um dia, também foi tema analisado por Trump. O presidente assinou uma ação executiva que adia a proibição do TikTok no país por 75 dias.

Sobre investimentos em inteligência artificial (IA), Trump anunciou que vai investir no setor privado uma quantia de até US$ 500 bilhões em infraestrutura, em uma iniciativa composta pela OpenAI, Oracle e SoftBank.





Liberdade de expressão e gêneros

Em decretos, o novo governo orientou que a federação restaure a "liberdade de expressão e impeça a censura governamental". Vale destacar que a Primeira Emenda da Constituição americana já garante a liberdade de expressão nos EUA.

Por outro lado, Trump anunciou que agora "só existem dois gêneros nos EUA: homem e mulher". A medida também proibiu a emissão de passaportes e documentos com o gênero "X", definido para pessoas não-binárias. O presidente também revogou os “radicais e perdulários” programas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) em agências governamentais.