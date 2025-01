Reprodução/redes sociais aeronave ficou parcialmente submersa após cair





Um pequeno hidroavião que transportava turistas europeus caiu perto da Costa Oeste da Austrália , causando a morte de dois passageiros e do piloto, informaram as autoridades, nesta quarta-feira (8).

A aeronave caiu na noite de terça-feira, logo após decolar da Ilha Rottnest , um destino turístico famoso pela presença de simpáticos marsupiais conhecidos como quokkas.

O dirigente do estado da Austrália Ocidental, Roger Cook, informou que três pessoas morreram e outras quatro sobreviveram.

Vítimas

As vítimas são uma mulher suíça de 65 anos, um dinamarquês de 60 anos e o piloto, um australiano de 34 anos.

Cook não confirmou relatos iniciais de que o hidroavião teria colidido com uma rocha que sobressaía do oceano durante a decolagem, afirmando que a causa do acidente "ainda é desconhecida".