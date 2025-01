LUIS ROBAYO Edmundo asilou-se na Espanha em setembro do ano passado





O ex-candidato venezuelano Edmundo González usou as redes sociais para revelar que seu genro, Rafael Tudares , foi sequestrado na manhã desta terça-feira (7). O opositor de Nicolás Maduro continua afirmando que venceu as eleições presidenciais de 2024 e que o atual presidente fraudou o resultado.

“Rafael se dirigia à escola dos meus netos para deixá-los no início das aulas. Foi interceptado por homens encapuzados, vestidos de preto, colocado em uma caminhonete de cor dourada, placa AA54E2C, e levado. Neste momento, está desaparecido”, escreveu González no X.

Na sexta-feira (10), Maduro tomará posse de seu terceiro mandato de seis anos. González garante que retornará à Venezuela para acompanhar a posse. Já os governantes afirmam que, se o opositor voltar ao país, será preso.

Edmundo se asilou na Espanha em setembro do ano passado, mas visitou a Argentina e o Uruguai no fim de semana. No domingo (5), viajou para os Estados Unidos e encontrou-se com o presidente Joe Biden e com o futuro conselheiro de Segurança do presidente eleito Donald Trump, Michael Waltz.

Antes de retornar à Venezuela , González tem compromissos marcados no Panamá e na República Dominicana.

O opositor pretende voltar ao país acompanhado de ex-chefes de Estado, como os ex-presidentes Andrés Pastrana (Colômbia), Vicente Fox (México), Felipe Calderón (México), Mario Abdo Benítez (Paraguai), entre outras lideranças latino-americanas.





Crise na Venezuela

Em 28 de julho, González e Maduro disputaram as eleições presidenciais da Venezuela. O Conselho Nacional Eleitoral declarou vitória do atual presidente venezuelano com mais de 50% dos votos, resultado contestado pela comunidade internacional devido à ausência de atas eleitorais.

A oposição afirma possuir as atas originais, que indicariam vitória de Edmundo González com cerca de 70% dos votos.

González passou a ser investigado pelas autoridades venezuelanas e precisou sair do país para evitar a prisão.