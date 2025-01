Reprodução/Meu Timão e A24 Rodrigo Garro teria batido de frente com moto na Argentina





O meio-campista do Corinthians, Rodrigo Garro , se envolveu em um acidente com um motociclista, em La Pampa na Argentina , na madrugada deste sábado (4). onde o jogador passa férias.

Segundo os diários "Olé" e "Clarín", as autoridades apuraram até o momento que o carro conduzido pelo jogador bateu de frente com uma moto e o condutor acabou falecendo.

Garro e a pessoa que o acompanhava no veículo não sofreram grandes ferimentos. O atleta foi detido provisioriamente, prestou depoimento às autoridades durante a madrugada, e foi liberado em seguida. O jogador está em casa com os familiares.

O Corinthians afirmou que está em contato com o advogado do jogador na Argentina desde o ocorrido. De acordo com o jornal El Diario de la Pampa, exame constatou 0,5 de álcool no sangue de Garro.

Homicídio culposo

A princípio, o caso está sendo classificado ocmo homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em entrevista ao "Olé!", o responsável pela investigação, Francisco Cuenca, a situação pode mudar nas próximas horas, quando chegarem os resultados mais precisos do etilômetro.

“Tudo deve ser apurado: velocidade, sinalização, condições de trânsito e qualquer outro fator que influenciou o acidente”, alertou.

Segundo o portal "Clarín", a vítima fatal foi identificada como Nicolás Chiaraviglio , de 30 anos, que conduzia uma motocicleta Guerreri Trio 110 cc.