Reprodução/redes sociais Espeleóloga ficou presa em caverna por quatro dias





A espeleóloga italiana, que caiu em uma caverna no norte do país pela segunda vez, após ter passado dois dias presa em julho do ano passado, foi resgatada nesta quarta-feira (18) em uma operação que levou quatro dias.

Ottavia Piana foi retirada da gruta de Bueno Fonteno, na província de Bergamo, Lombardia, por volta das 3h15 da madrugada (horário local), após ter ficado bloqueada em decorrência de uma queda no último sábado (14), enquanto mapeava uma parte nova do local.

Segundo as autoridades italianas, os socorristas precisaram acelerar o ritmo no último trecho por sugestão dos médicos, que agora terão que avaliar cuidadosamente o estado de saúde da pesquisadora italiana.

A mulher de 32 anos teria sofrido traumas nas vértebras e costelas, fraturas nos ossos faciais e no joelho, mas seu estado é estável.

Após ser retirada da gruta, Piana foi transferida de helicóptero para o hospital de Bergamo.

O resgate

Quase 160 pessoas participaram da operação de resgate, que contou também com o auxílio de explosivos para abrir caminho.

"O nosso objetivo é fazer o nosso trabalho com resultados: a resposta é a que esperávamos. O nosso Alpine Rescue Service está entre os mais eficazes a nível europeu e isso também foi demonstrado", afirmou o delegado Corrado Camerini.

De acordo com ele, foi a própria Piana quem incentivou os seus socorristas até eles conseguirem retirá-la. "No último trecho, ela nos deu energia", concluiu.

Em julho de 2023, a espeleóloga já havia passado dois dias presa a 150 metros de profundidade em Bueno Fonteno com uma perna quebrada, em uma zona próxima de onde ela estava agora. A caverna foi descoberta apenas em 2006 e possui muitos trechos ainda inexplorados.