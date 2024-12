Ansa Equipe de resgates de mulher que caiu em gruta pela segunda vez





Uma espeleóloga (exploradora de cavernas e fendas naturais) está sob uma missão de resgate na Itália após cair pela segunda vez na mesma fenda . Cerca de 126 pessoas foram mobilizadas para a retirada da mulher.

De acordo com a equipe de socorro, a mulher caiu oito metros, em uma parte inexplorada da caverna, e teve fraturas nas pernas, na região do tórax e no rosto. Porém, embora esteja há dois dias presa na gruta, está desperta, ativa e colaborativa com a equipe de resgate.

Operação de resgate

A mulher foi encontrada no domingo e recebeu uma base improvisada com aquecimento e uma linha telefônica dentro da caverna. Desde segunda-feira (16), as equipes de resgate conduzem, com uma maca, a mulher pelas partes estreitas da cavernas.

Para o resgate, os especialistas em limpeza de cavernas inserem explosivos para demolir, pouco a pouco, pedaços da abertura e alargar a entrada.





Além da dificuldade por conta dos espaços estreitos, a caverna é bastante úmida e gelada (8°C), dificultando a missão.

Não há previsão para o término da operação, que deve durar dias.

Segunda queda na mesma gruta

Ottavia Piana, 32 anos, ficou presa na gruta de Bueno Fonteno, na província de Bergamo, Lombardia, no último sábado (14), e os socorristas afirmam que o salvamento da espeleóloga (especialidade que estuda cavidades naturais como cavernas) pode levar "vários dias".

Mais de 100 pessoas participam do resgate, que conta inclusive com o auxílio de explosivos para abrir caminho.

Em julho de 2023, Piana passou dois dias presa a 150 metros de profundidade em Bueno Fonteno com uma perna quebrada, em uma zona próxima de onde ela está agora.

Desta vez, a cientista caiu em um túnel estreito enquanto mapeava uma parte nova da gruta e sofreu algumas lesões, mas seu estado de saúde não gera preocupação.