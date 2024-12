Reprodução/ Internet eynhard Sinaga, 41, foi preso por cometer 159 crimes sexuais

Reynhard Sinaga , de 41 anos, conhecido como o maior estuprador da história do Reino Unido, foi alvo de um ataque planejado por outros detentos na prisão HMP Wakefield , onde cumpre pena mínima de 40 anos por seus crimes.

Sinaga foi condenado em janeiro de 2020 por cometer 159 crimes sexuais, incluindo 136 estupros, em Manchester .

O ataque, interrompido por guardas da prisão, teria colocado Sinaga em risco de ferimentos graves. Segundo seus advogados, ele está "em perigo" e é um "alvo claro" devido à natureza de seus crimes. "Sinaga é arrogante e universalmente odiado. Ele estava a segundos de um dano extremamente sério", afirmou uma fonte ao jornal The Sun.

Um histórico de crimes brutais





Sinaga, um estudante indonésio, chegou ao Reino Unido em 2005 e passou mais de uma década drogando e estuprando homens em seu apartamento em Manchester. Ele costumava observar suas vítimas da janela antes de atraí-las para sua residência.

"Ele apenas rondava as ruas procurando por suas vítimas: rapazes em uma noite no centro da cidade de Manchester", explicou a detetive sargento Kimberley Hames-Evans.

O criminoso filmava os ataques e armazenava as gravações como "troféus". Ele foi considerado culpado em quatro julgamentos separados por 136 acusações de estupro, oito de tentativa de estupro, 14 de agressão sexual e uma de agressão com penetração, envolvendo 48 vítimas identificadas.

De acordo com o Ministério Público britânico (CPS), Sinaga é "o estuprador com maior número de casos da história jurídica britânica". Seu caso ganhou repercussão internacional, não apenas pela gravidade dos crimes, mas também pela forma meticulosa e sistemática com que ele os planejava e executava.